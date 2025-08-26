본문 바로가기
페덱스컵 챔피언 플리트우드, 세계랭킹 10위→6위

노우래기자

입력2025.08.26 08:00

투어 챔피언십 첫 우승 랭킹포인트 획득
셰플러, 매킬로이, 쇼플리 톱 3 유지
임성재 29위, 안병훈 62위, 김시우 66위

토미 플리트우드(잉글랜드)가 세계랭킹 6위로 도약했다.

토미 플리트우드가 PGA 투어 플레이오프 최종전 투어 챔피언십 우승 직후 트로피를 들고 환하게 웃고 있다. 애틀랜타=AFP·연합뉴스

토미 플리트우드가 PGA 투어 플레이오프 최종전 투어 챔피언십 우승 직후 트로피를 들고 환하게 웃고 있다. 애틀랜타=AFP·연합뉴스

원본보기 아이콘

25일(현지시간) 발표된 남자 골프 주간 세계랭킹에서 5.67점을 받아 지난주 10위에서 4계단 올라섰다. 그는 전날 미국 조지아주 애틀랜타의 이스트레이크 골프클럽(파70·7440야드)에서 열린 미국프로골프(PGA) 투어 페덱스컵 플레이오프 최종전인 투어 챔피언십(총상금 4000만달러)에서 생애 첫 우승을 차지해 랭킹 포인트를 쌓았다. PGA 투어 164개 대회 만에 첫 우승을 신고했다. 우승 상금은 1000만달러(약 138억원)이다.


상위권의 변화는 없었다. 스코티 셰플러(미국), 로리 매킬로이(북아일랜드), 잰더 쇼플리, 러셀 헨리, 저스틴 토머스(이상 미국)가 톱 5를 유지했다. 한국은 임성재 29위, 안병훈 62위, 김시우 66위, 김주형은 80위에 자리했다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
