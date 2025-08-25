특검, 김건희 29일 구속기소 전망…"권성동 소환, 당연히 필요"(종합)

김건희 구속 후 4번째 조사도 '진술거부권'

건진법사, 대체로 혐의 부인

특검,

정춘생 조국혁신당 의원 등 고발인 조사

김건희 여사가 25일 민중기 특별검사팀의 구속 후 네 번째 조사에서도 대부분 진술을 거부하고 있는 것으로 파악됐다. 특검팀은 이르면 오는 29일께 김 여사를 구속 상태로 재판에 넘길 예정이다.

윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 12일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 마치고 나오고 있다. 2025.08.12 사진공동취재단 AD 원본보기 아이콘

박상진 특검보는 이날 오후 정례 브리핑에서 "김건희씨는 오전 10시 출석해 조사받고 있다"며 "대체로 진술거부권을 행사 중"이라고 밝혔다.

김 여사는 지난 12일 구속된 후 14일, 18일, 21일 특검팀에 소환돼 명태균 공천개입 의혹, 도이치모터스 주가조작 의혹, 건진법사·통일교 청탁 의혹에 관해 조사받았으나 대부분 진술을 거부해왔다.

특검팀은 조만간 김 여사를 한 번 더 소환한 뒤 구속 상태로 재판에 넘길 것으로 보인다. 박 특검보는 "이번 주에 한 번 더 (김 여사를) 소환해야 할 필요성이 있다고 보인다"며 "구속 기한 만기가 이번 주 일요일(31일)이라 그전에는 당연히 기소돼야 하는데, 이르면 금요일(29일) 정도로 기소 시점을 잡고 있다"고 말했다.

한편 특검팀은 김 여사와 통일교 사이 연결고리로 꼽히는 건진법사 전성배씨도 이날 불러 조사 중이다. 전씨는 오전 조사에서 진술거부권을 행사하지 않고 대체로 혐의를 부인했다고 한다.

박 특검보는 "전씨는 오늘 구속 후 첫 조사라 기본적으로 가능한 걸 다 물어보고 이후 오늘 조사에서 미처 못 물어본 걸 소환해서 물어볼 계획"이라고 했다.

전씨는 지난 21일 특정범죄 가중처벌법상 알선수재, 정치자금법 위반 혐의로 구속됐다. 그는 2022년 4~8월께 통일교 측으로부터 김 여사 선물용 명품을 받고 각종 사업·인사 청탁을 전달한 혐의를 받는다.

특검, 국회에 인력증원 요청…곧 권성동 소환 전망

한편, 특검팀은 이날 국회에 특검보·파견검사·공무원 증원 의견서를 제출했다.

박 특검보는 "공소 유지 인력이 필요하다는 전제하에 인력 증원에 관한 개정안을 요청했다"며 "개정안이 정해지면 경찰 등 파견 공무원과 관련해 구체적인 검토를 진행할 것"이라고 설명했다.

수시 기간 연장에 대해서는 "기본 (수사 기간이) 90일이고 두 번에 걸쳐서 30일씩 연장할 수 있도록 법에 돼 있다"며 "아직 기본 일정도 소화하지 않은 상황에서 예상해 연장을 요청하는 것은 섣부르지 않나 이런 생각"이라고 했다.

원내대표직 사퇴를 선언한 권성동 국민의힘 원내대표가 9일 국회에서 열린 의원총회에서 발언하고 있다. 2025.6.9 김현민 기자 원본보기 아이콘

아울러 특검팀은 통일교 현안 청탁·국민의힘 신도 입당 의혹과 관련해 통일교 간부들을 참고인 신분으로 불러 조사 중이다. 핵심 인물인 한학자 통일교 총재, 권성동 국민의힘 의원에 대한 소환 일정이 아직 정해지지는 않았지만 조만간 이뤄질 것으로 관측된다. 박 특검보는 "권 의원 소환조사는 당연히 필요하다"면서도 "한 총재 소환 계획은 아직 없다"고 밝혔다.

'尹 도이치·장모 관련 거짓 해명' 수사 본격화

아울러 이날 특검팀은 윤석열 전 대통령의 공직선거법상 허위사실 공표 의혹에 대한 수사도 본격화에 나섰다. 특검팀은 이날 오후 2시 정춘생 조국혁신당 의원과 당 법률위원장을 맡은 서상범 변호사를 고발인 신분으로 소환했다.

앞서 지난 4월 조국혁신당은 윤 전 대통령이 김 여사의 도이치모터스 주가조작 연루 의혹과 장모의 잔고증명서 위조 사건과 관련해 허위사실을 공표했다며 경찰에 고발했고, 이후 특검팀이 넘겨받았다.

윤 전 대통령의 장모 최은순씨와 관련한 허위사실 공표 혐의도 고발 건에 포함됐다. 2021년 5월 정진석 전 대통령 비서실장은 "윤 전 대통령이 '내 장모가 사기를 당한 적은 있어도 누구한테 10원 한 장 피해준 적이 없다'고 말했다"고 전한 바 있다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>