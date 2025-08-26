본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

"7월 주식·회사채 발행액…28조 전월비 18% ↑"

유현석기자

입력2025.08.26 06:10

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

주식 발행규모 5조…전월비 1127% '증가'
금감원 7월중 기업의 직접금융 조달실적 발표

올해 7월 국내 기업이 주식과 회사채 등을 발행해 조달한 자금이 전월 대비 18% 가까이 증가했다. 대규모 기업공개(IPO)와 유상증자 덕분에 주식 공모 발행액이 많이 증가한 덕분이다.

"7월 주식·회사채 발행액…28조 전월비 18% ↑"
AD
원본보기 아이콘

26일 금융감독원이 발표한 '7월중 기업의 직접금융 조달실적'에 따르면 7월 주식·회사채 공모발행액은 28조2484억원으로 전월 대비 17.9%(4조2943억원) 증가했다.


주식 발행 규모가 4조8135억원으로 전월 대비 1127% 증가했다. IPO와 유상증자가 각각 5142억원과 4조1836억원을 기록하며 각각 444.2%, 1412.9% 증가했다. 한화에어로스페이스와 포스포퓨처엠 등이 유상증자를 통해 각각 2조9188억원과 1조1070억원의 자금을 조달했다.

회사채 발행 규모는 23조4349억원으로 전월 대비 0.5%(1269억원) 감소했다. 일반 회사채는 2조9780억원으로 전월 대비 13.1%(4480억원) 감소했다. 자금 용도로는 차환 목적의 회사채 발행 비중이 57.2%에서 93.0%로 높아졌으며 운영 및 시설 목적 발행 비중은 각각 33.5%에서 7.0%, 9.3%에서 0%로 감소했다.


신용등급별로는 AA등급 이상과 BBB등급 이하 회사채의 발행 비중은 각각 56.5%에서 44.9%, 6.6%에서 5.4%로 줄었다. 반면 A등급 회사채 발행 비중은 36.9%에서 49.6%로 높아졌다.


회사채 잔액은 725조5888억원으로 전월 대비 0.7%(5조3744억원) 증가했다. 일반회사채는 상환금액이 3조6160억원으로 발행금액 2조9780억원을 초과하면서 6380억원 순상환됐다.

기업어음(CP)과 단기사채 발행 실적은 138조8654억원으로 전월 대비 13.0%(15조9954억원) 증가했다.


일반CP는 24조945억원, 파이낸싱 자산유동화기업어음(PF-ABCP)은 2조3997억원, 기타 ABCP는 20조44억원으로 각각 전월 대비 각각 11.1%, 26.6%, 28.9% 증가했다. 잔액은 223조2777억원으로 직전달 대비 3.4%(7조3135억원) 증가했다.


단기사채는 92조3669억원으로 전월 대비 10.3%(8조5948억원) 증가했다. 일반단기사채는 65조8748억원, PF-AB단기사채는 13조7387억원으로 각각 20%, 0.3% 증가했다. 기타 AB단기사채는 12조7534억원으로 15.8% 감소했다. 잔액은 75조1811억원으로 직전달 대비 5.2%(4조859억원) 감소했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한미 정상, 조선·제조업 협력 재확인…李대통령 "美 조선 르네상스에 한국도" 한미 정상, 조선·제조업 협력 재확인…李대통령 "... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한 달 35만원 부담되지만 소외되긴 싫어"…'우정 모임비'에 美 Z세대 '한숨'

서울은 몇 등일까? Z세대가 뽑은 '가장 살기 좋은 도시'

반년 만에 1만5000대 팔린 아이오닉9…SK온 같이 웃는 이유

"너무 비싸"…찜통 더위에 달궈진 '국민 횟감' 가격

"카톡, 마음대로 보내지 마"…커지는 '문자사업' 갈등, 무슨 일이길래

강남 한복판서 자율주행 테스트…국산 아닌 중국車?

"무리한 발주 제동" 공사비·기간 이의제기권…발주처 외면 못한다

새로운 이슈 보기