[부고] 정열(연합뉴스 감사실장)씨 모친상

입력2025.08.25 15:02

▲ 안영희(문예바다 편집위원·향년 82세)씨 별세, 정열(연합뉴스 감사실장)·정지선(대외경제정책연구원 선임연구원)씨 모친상 = 24일 오후 4시40분, 서울대병원 장례식장 5호실, 발인 26일 오전 9시, 장지 경기도 양평 ☎ 02-2072-2020




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

