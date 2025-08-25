무용단체 무트댄스, 헝가리 죄르발레단과 협업 '미러' 공연

내달 12·17일 기획공연 '비-무트' 선보여

무용예술단체 무트댄스가 다음달 12일과 17일 이틀간 서강대학교 메리홀 대극장과 대학로예술극장 대극장에서 제 4회 '비-무트(BE-MUT)' 공연을 선보인다.

비-무트는 무트댄스가 주도하는 창작무용 시리즈로 무트댄스의 대표 기획 공연이다. 무트댄스 안무가들의 실험적인 창작 무대와 헝가리 국립 죄르발레단과의 국제 협업공연 '미러(Mirror)'를 공연한다.

헝가리 죄르발레단의 '미러(Mirror)' 공연 [사진 제공= 무트댄스, (c)헝가리 죄르발레단]

서강대학교 메리홀 대극장에서 열리는 9월12일 공연에서는 국내 신진 및 기성 안무가들이 참여하는 창작 공연이 펼쳐진다. 안무가 오승희, 조상희의 '달의 등뼈', 백소영의 '0.45m 밖', 김예은의 '가장 고요한 응답', 유민정의 '신호의 소진(Signal Burn)'이 무대에 오른다.

9월17일 대학로예술극장 대극장 공연에서는 죄르발레단이 김정아 무트댄스 예술감독의 안무작 미러와 안무가 벨레케이 라슬로가 작품 '코다이(KODALY)'를 새롭게 재구성해 안무한 작품 '로망스(Romance)'를 선보인다. 미러는 이미 유럽 무대에서 초연됐지만 한국에서는 이번이 첫 무대다.

김정아 예술감독은 "작품에서 거울 속에 비친 인간의 모습을 통해 현대인의 정체성과 자아를 탐구하고자 한다"고 전했다. 미러는 자신의 모습에 집착하다가 결국 타인과의 관계를 잃고 고립되는 현대인의 모습을 반영한 작품으로 그리스 신화 나르시스를 연상시킨다. 죄르발레단 무용수들이 한국 춤의 호흡과 정서를 녹여낸 움직임을 통해 동서양 무용언어의 경계를 넘나드는 김정아 예술감독의 시도를 엿볼 수 있다. 미러는 서울세계무용축제(SIDance 2025) 공식 초청작으로도 선정됐다.

제4회 비-무트 공연은 2025년 서울문화재단 '예술창작활동지원 선정 프로젝트' 선정작으로 서울시와 서울문화재단, 헝가리 대사관, 주한 리스트 헝가리 문화원 등이 후원한다. 9월12일 서강대 메리홀 대극장 공연은 놀 티켓에서, 9월17일 대학로예술극장 대극장 공연은 아르코·대학로예술극장 홈페이지에서 입장권을 예매할 수 있다.





박병희 기자



