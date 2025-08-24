이동환 고양시장 “아이키우기 좋은 도시 만들겠다”

'육아 골든벨' 행사 참석

이동환 고양특례시장이 지난 23일 고양시청 체육관에서 열린 '육아 골든벨'에 참석해 인사말을 하고 있다. 고양특례시 제공 AD 원본보기 아이콘

약 190가구에 참여한 이 행사에서는 다양한 육아 상식을 제공했고, 이동환 시장은 육아 정책을 공유했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>