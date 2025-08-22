본문 바로가기
제8대 대전시공무원노조위원장에 이용설 주무관 연임

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.08.22 21:51

"항상 초심 잃지 않고 조합원과 함께하는 노동조합 될 것"

득표율 95%로 압도적 지지

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

대전시공무원노동조합 제8대 위원장에 이용설(56·행정 6급) 주무관이 당선됐다. 사무총장에는 이성규(51·공업 6급) 주무관이 이름을 올렸다.


21일 실시된 제8대 위원장 및 사무총장 선거에는 전체 유권자 1529명 중 1144명(투표율 75%)이 참여했다. 이 위원장은 이 가운데 1087표(득표율 95%)를 얻어 압도적인 지지를 받으며 당선됐다. 임기는 2025년 9월 26일부터 2028년 9월 25일까지 3년이다.

이 위원장은 제7대에 이어 단독 출마해 당선되면서, 대전시 공무원노조 최초로 연임하는 위원장이 됐다.


그는 ▲조합원과 함께하는 강력한 노동조합 ▲기존 복지 확대와 신규 복지 개발 ▲시정에 대한 건전한 감시와 협력적 동반자 역할 수행 등을 주요 공약으로 내세웠다.


이 위원장은 당선 소감에서 "조합원 여러분께서 보내주신 성원과 지지에 진심으로 감사드린다"며 "조합원의 권익 향상과 대전시 발전을 위해 최선을 다하겠다"고 소감을 전했다.

이어 "제7대에서 추진해 온 사업을 이어가면서, 조합원의 요구와 시대적 변화를 반영해 역동적이고 신뢰받는 노조로 만들어가겠다"며 "항상 초심을 잃지 않고 조합원과 함께하는 노동조합이 되겠다"고 포부를 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
