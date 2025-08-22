지중해서 건져올린 머리·다리 없는 조각상…"2000년 된 고대 유물"

수중 유적에는 건물도 포함돼 있어

이집트 북부 지중해에서 2000년 전의 것으로 보이는 고대 유물이 인양됐다. 22일 연합뉴스는 DPA·AFP통신 등을 인용해 이집트 관광유물부가 이날 북부 항구도시 알렉산드리아 인근 아부키르만 해역에서 크레인으로 약 2000년 전 유물 4점을 발견하고 인양에 나섰다고 보도했다. 이날 인양한 유물은 프톨레마이오스 왕조(기원전 305∼기원전 30) 시대의 것으로 추정되는 머리와 다리가 없는 2.17ｍ의 화강암 조각상 등이 포함됐다.

이집트 북부 지중해에서 2000년 전의 것으로 보이는 고대 유물이 인양됐다.

앞서 지난 2023년부터 이집트는 아부 키르만의 고대 침몰 도시 발굴 프로젝트를 추진해왔다. 다만 이번에 발견된 유적지는 침몰 도시 토니스-헤라클레이온 연장선의 도시로 보인다고 관광유물부는 설명했다. 고대 그리스의 비극과 여행담, 전설 등을 통해서만 알려지던 이 두 도시는 지난 1999년 나일강과 지중해가 만나는 아부키르만의 해저에서 프랑스 발굴팀에 의해 처음으로 발견됐다.

이번에 발견한 수중 유적에는 건물도 포함돼 있다. 이 건물은 예배 장소나 주거 공간, 상업 시설로 사용되었을 것으로 추정된다. 또 생활용수를 저장하는 용도로 사용했을 것으로 추정되는 저수지와 바위를 깎아 만든 연못도 발견됐다. 특히 로마 제국 이전 시대의 왕족 조각상과 스핑크스도 발견됐다. 고대 파라오 중 한 명인 람세스 2세의 이름을 둘러싸는 곡선(카르투슈)이 새겨진 스핑크스 일부도 발견됐다. 수면 위로 건져 올린 총 3개의 조각상은 특정 부분이 일부 없어진 경우가 많았다. 화강암으로 만든 프톨레마이오스 상은 머리 부분이 없었고, 대리석으로 조각된 로마 귀족의 조각상은 하반신이 사라졌다.

이번에 발견한 유물 가운데 총 3개의 조각상은 특정 부분이 일부 없어진 경우가 많았다.

DPA통신은 이번 회수가 2001년 이후 24년 만에 수중에서 유물을 회수한 첫 사례라고 전했다. 셰리프 파티 관광유물부 장관은 "수중에는 많은 유물이 있지만 끌어올릴 수 있는 것은 제한적"이라며 "엄격한 기준에 따라 특정 소재 유물만 인양할 수 있으며 나머지는 침수 유산의 일부로 남아 있을 것"이라고 말했다.





