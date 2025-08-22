본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

제주 화순항서 차량 추락…인명피해 없어

호남취재본부 박창원기자

입력2025.08.22 11:17

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
제주도 서귀포해경이 지난 21일 오후 6시 25분께 서귀포시 화순 금모래해수욕장 인근에서 해상으로 추락한 차량을 인양하고 있다. 제주해양경찰청 제공

제주도 서귀포해경이 지난 21일 오후 6시 25분께 서귀포시 화순 금모래해수욕장 인근에서 해상으로 추락한 차량을 인양하고 있다. 제주해양경찰청 제공

AD
원본보기 아이콘

제주도 서귀포해양경찰서(서장 김서구)는 지난 21일 오후 6시 25분께 화순 금모래 해수욕장 인근에서 차량이 해상에 추락했다는 신고를 받고 출동, 차량을 육상으로 인양했다고 22일 밝혔다.


서귀포해경은 차량 추락 신고를 받고 5분 만에 현장에 도착해 차량 내부에 추가 탑승자가 없는 것을 확인한 뒤, 오후 8시 16분께 크레인을 이용해 차량을 인양했다.

A씨는 이날 오후 6시께 수상레저활동을 마치고, 수상 오토바이를 트레일러에 싣는 도중 차량이 미끄러지며 해상으로 추락했다고 신고했다. A씨는 당시 차량 기어는 P모드였다고 진술했다.


해경 관계자는 "슬립 웨이 같은 경사로는 바닥이 젖어 있어 미끄러울 수 있다"며 "해당 구역에 주·정차 시 차량 상태와 주변 상황을 다시 한번 주의 깊게 확인하며 작업해 달라"고 당부했다.




호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대기업 회장·연예인도 당했다…계좌서 380억 빼돌린 범죄조직 총책 송환 대기업 회장·연예인도 당했다…계좌서 380억 빼돌... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"살 빠지고 얼굴도 바뀌어"…'2주의 기적' 체험 가능한 놀라운 변화

강경화 vs 김현종의 엇갈린 운명

"기분 나빠, 절대로 가지 마라"…세상 불친절한 나라 압도적 1위

"李 대통령, 중국이냐 미국이냐 어느 편에 설지 정해야"…친트럼프 인사 주장

"막내딸 낳아줘서 고마워" 방송서 대리모에 감사인사 전한 여배우

폭염으로 열차 지연 0→67건 '폭증'…보상은 없었다

"미 상무부, TSMC·마이크론 지분 확보 검토 안해"

새로운 이슈 보기