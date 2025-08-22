울주군, 제2회 추경 1조 3706억원 편성… “민생 회복·생활불편 해소에 중점”

울산 울주군이 2025년도 제2회 추가경정예산안 1조 3706억원을 편성해 군의회에 제출했다고 22일 전했다.

이번 추경은 제1회 추경(1조 2996억원)보다 710억원(5.46%) 늘어난 규모다.

일반회계는 712억원 증가한 1조3107억원, 특별회계는 2억원 줄어든 599억원으로 편성됐다. 세입예산은 국·시비보조금 627억원, 세외수입 201억원, 특별교부세 14억원, 특별조정교부금 28억원 등을 증액 반영했고 지방세는 282억원 감액했다.

군은 이번 추경을 통해 정부의 민생회복 소비쿠폰 618억원을 포함, 내수 진작과 소상공인 매출 확대에 집중했다. 또 주민 건의사항 처리와 생활 불편사항 해결에 예산을 우선 배정했다.

주요 사업으로는 ▲소상공인 지원을 위한 민생회복 소비쿠폰 618억원 ▲단수 피해지역 소상공인 특례보증 3억원을 신규 반영했다. 복지 분야에서는 ▲청년월세 한시 지원 7억원 ▲가족센터 리모델링 5억원 ▲영유아 보육료 4억원 ▲경로당 기능 활성화 2억원 등이 포함됐다.

문화·체육·관광 분야에는 ▲옹기종기도서관 개선 10억원 ▲생활체육시설 관리 9억원 ▲범서 중촌누리길 조성 7억원 ▲울주종합체육센터 운영 4억원 등을 반영했다. 도로·교통 분야에서는 ▲군도정비와 교통시설 정비 16억원 ▲시내버스 요금 지원 7억원 ▲범서 척과초 진입로 확장 6억원 ▲웅촌 괴천삼거리∼춘해보건대 도로확장 6억원 ▲어린이 보호구역 안전통학로 2억원 등이 새로 포함됐다.

농축산어업 경영안정을 위한 ▲농작물 피해 복구비 2억원 ▲무기질비료 가격보조 1억5000만원 ▲청년창업농 정착지원 1억6000만원 등도 편성됐다. 이 밖에 ▲생활권 로컬브랜딩 활성화 20억원 ▲산불피해지 위험목 제거 10억원 ▲중리지구 하천정비 5억원 ▲산후조리경비 3억원 등이 포함됐다.

이순걸 군수는 "세입 여건이 녹록지 않지만, 민생 회복과 주민 불편 해소를 최우선에 두고 추경을 편성했다"며 "계획된 사업이 차질 없이 추진되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

이번 추경안은 제240회 울주군의회 임시회 심의를 거쳐 다음 달 12일 최종 확정된다.





