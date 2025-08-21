본문 바로가기
'경영난' 日닛산 요코하마 본사 美사모펀드에 팔리나

이이슬기자

입력2025.08.21 21:24

시계아이콘00분 25초 소요
미국 KKR이 매수 신청
거래액 약 900억엔 전망

기사의 이해를 돕기 위한 이미지. AP연합뉴스

기사의 이해를 돕기 위한 이미지. AP연합뉴스

경영난에 빠진 일본 닛산자동차가 요코하마 본사 건물 매각을 추진 중인 가운데 미국 사모펀드 KKR이 유력 인수 후보로 거론되고 있다.


요미우리신문 등 일본 언론은 21일 소식통을 인용해 닛산이 최근 실시한 본사 건물 매각 입찰에서 KKR 산하 자산운용사 KJR매니지먼트가 가장 높은 응찰가를 제시했다고 보도했다. 거래액은 약 900억엔(약 8000억원) 규모로 추정된다.

닛산은 매각 이후에도 임대 계약을 체결해 본사 건물을 계속 사용할 계획이다. 닛산은 원래 도쿄 긴자에 본사를 뒀으나 2009년 가나가와현 요코하마시 미나토미라이 지구에 신사옥을 마련해 이전했다.


닛산은 2024사업연도(2024년 4월∼2025년 3월) 결산에서 6708억엔(약 6조3000억원)의 적자를 기록했다. 이에 따라 전 세계 공장을 17곳에서 10곳으로 줄이고, 전체 직원의 15%인 2만명을 감원하는 대규모 구조조정을 추진 중이다.


이번 본사 매각도 재무 건전성 확보와 구조조정 비용 마련을 위한 조치로 풀이된다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

