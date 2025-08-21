서울시무용단 '일무' 개막…"무용수들 숨소리까지 하나로 맞추려 노력"

오는 24일까지 세종문화회관 대극장에서 공연

정구호 연출 "전통을 진화시키는 과정 보여줘"

"무용수들이 동작뿐 아니라 숨소리까지 하나로 맞추려고 노력했다. 그만큼 '일무' 공연에 집중하고 있다."

서울시무용단 최태헌 단원은 21일 세종문화회관 대극장에서 '일무' 전막 시연을 마친 뒤 프레스콜에서 이같이 말했다.

일무는 유네스코 세계인류무형유산 '종묘제례악'의 의식무인 일무를 현대적으로 재해석해 2022년 초연한 작품이다. 4년차인 올해 벌써 다섯 번째 무대를 선보일 정도로 인기를 끌면서 서울시무용단을 대표하는 작품으로 자리매김했다. 이번 공연도 개막을 한 달 가량 남긴 지난달 말 4회 공연 전석 매진을 기록하며 화제를 모았다.

안호상 세종문화회관 사장은 프레스콜에서 "일무가 요즘 대세인 것 같다"며 "저희도 깜짝 놀랄 만큼 관객들의 반응이 뜨거워 더 열심히 해야겠다는 생각이 든다"고 말했다.

서울시무용단 '일무' 전막 시연 장면 [사진 제공= 세종문화회관] 원본보기 아이콘

일무는 전통춤을 현대적으로 재해석해 새로운 미학을 보여준다. 종묘제레악에서 64명의 무용수들이 사당 앞 정사각형 형태의 마당에서 열을 맞춰 춤을 추는 장면이 일무다. 서울시무용단의 일무는 흥을 돋우는 타악 리듬에 좀더 힘이 넘치는 움직임을 보여주면서도 절제된 춤의 미학으로 새로운 매력을 보여준다.

정구호 연출은 "일무는 전통적인 춤과 의상을 현대적인 언어로 진화시키는 과정을 보여주는 작품"이라며 "기본적인 뿌리를 유지하면서 그 변화를 상징적으로 보여주려고 노력했다"고 말했다. 정 연출은 자신을 "전통을 그대로 존중하는 사람이 아니라 그 전통을 현대적으로 재해석하는 사람"이라고 소개하며 전통을 현대적으로 재해석하는데 초점을 맞췄다고 강조했다.

의상과 관련해서는 특히 소매가 크고 넓다는 점이 눈길을 끈다. 한복이 원래 여느 나라의 전통 의상과 비교해 소매가 크고 넓은데 일무에 사용된 의상의 소매는 더 크고 넓다.

정 연출은 "현대무용에서는 몸의 선이 다 드러나는 신체의 움직임에 굉장히 예민한데 전통적인 한국 무용은 여러 몸의 움직임이 옷의 움직임을 통해 보여진다"며 "무용수의 동작 후에 옷의 움직임을 더 극대화하기 위해서 소매를 길게 사용했다"고 설명했다.

정혜진 안무가는 64명의 무용수들이 만들어내는 자로 잰듯한 대열에 주목해주기를 바랐다. 정 안무가는 현란한 움직임 속에서도 대열을 정확하게 맞추면서 질서를 강조하고 싶었다고 설명했다. 그는 "자신을 내세우지 않고 어떤 질서 속에 자신을 집어넣음으로써 모든 것이 잘 되기를 바라는 마음에서 만든 작품"이라며 "현란한 움직임이 정리됐을 때 나타나는 정갈함과 간결함에 주목해주셨으면 좋겠다"고 했다.

김성훈 안무가, 정혜진 안무가, 안호상 세종문화회관 사장, 정구호 연출, 김경애 서울시무용단 무용수, 최태헌 서울시무용단 무용수(왼쪽부터)가 21일 세종문화회관 대극장에서 '일무' 전막 시연 및 프레스콜을 마친 뒤 기념사진을 찍고 있다. [사진 제공= 세종문화회관] 원본보기 아이콘

일무는 2023년 뉴욕 링컨센터에 초청돼 당시 미국 관객을 대상으로도 전석 매진을 기록하며 화제를 모았다.

최태헌 무용수는 당시를 떠올리며 "뉴욕 관객들이 거의 다 기립박수를 할 정도였다"며 "제 무용 인생에서 가장 흥미로웠던 경험"이라고 했다. 그는 또 이번 공연이 이미 전석 매진된 것과 관련해서도 "관객들이 무용 관계자들이 아니라 거의 일반 관객들인데 일무가 일반인들에게 널리 알려져있다는 사실도 흥미롭다"고 덧붙였다.

일무는 이날 개막해 오는 24일까지 4회 공연한다. 세종문화회관 공연을 마친 뒤에는 강릉아트센터(8월29일), 대구문화예술회관(9월4~5가)에서 공연을 이어갈 예정이다.





