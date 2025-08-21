“상장하면 투자 막혀”…AI 기업들 장기투자 환경 촉구

류제명 과기정통부 차관, AI 스타트업 투자 애로사항 청취

“AI 성과 잣대 부재…국가 차원 평가 지표 필요”

“정부 주도 벗어나 민간 자금 유입 늘려야”

21일 서울 광화문 HJ비즈니스센터에서 열린 'AI 스타트업 투자 및 지원 활성화 간담회' 현장.

국내 인공지능(AI) 기업들이 장기간 연구개발(R&D) 투자가 필수적인 산업 특성에도 불구하고, 현행 제도와 투자 환경이 오히려 성장을 가로막고 있다고 호소했다. 21일 서울 광화문 HJ비즈니스센터에서 열린 'AI 스타트업 투자·지원 활성화 간담회'에서 기업들은 상장사 투자 규제 완화, AI 성과 측정 지표 마련, 모험적 투자 문화 조성, 민간 중심 투자 생태계 확대를 한목소리로 요구하며 "이대로는 글로벌 경쟁에서 뒤처질 수밖에 없다"고 입을 모았다.

이정수 플리토 대표는 "국내에서는 상장 이후 투자가 막힌다. 벤처캐피털(VC)이 상장사 투자를 못 하다 보니, 상장하면 투자가 끊겨 버리는 구조"라며 "AI 기업은 장기간 R&D 투자가 필요한데, 당장 수익을 내야 하니 패션·화장품 등 전혀 다른 영역으로 눈을 돌리는 경우도 생긴다"고 토로했다. 그는 "상장 기업이라도 안정적으로 연구개발에 투자할 수 있도록 제약을 완화해야 한다"고 강조했다.

황태일 글로랑 대표는 평가 기준 문제를 짚었다. 그는 "기존 플랫폼 기업들은 고객 획득 비용(CAC) 등 명확한 지표로 평가받지만 AI 기업은 성과 측정 지표가 없다"며 "국가 차원에서 새로운 평가 기준을 유연하게 마련해줘야 한다"고 말했다.

국내 투자 환경의 보수성을 꼬집는 목소리도 나왔다. 김연석 제틱에이아이 대표는 "국내 투자사들은 매출 중심의 '안전한 투자'만 고집한다"며 "대기업 협업 프로젝트만 하다 보면 당장 매출은 생기지만 글로벌 경쟁에서는 뒤처진다"고 지적했다. 이어 "소프트웨어 기반 혁신을 응원해줄 투자 환경이 필요하다"고 말했다.

투자업계에서도 정부 주도의 지원 구조를 넘어 민간 참여 확대가 필요하다는 제언이 나왔다. 이동우 퀀텀벤처스코리아 전무는 "미국은 민간 투자 비중이 60%를 넘는데 한국은 정부 주도에 치중돼 있다"며 "코스닥 시장을 활성화해서 해외 자본 등 민간 자금이 적극적으로 들어올 수 있는 여건을 마련해야 한다"고 강조했다.

류제명 과학기술정보통신부 2차관은 "스타트업이 자유롭게 시도하고 도전할 수 있는 투자 환경이 무엇보다 중요하다"며 "민간과 공공이 함께 참여하는 국가 차원의 투자 선순환 구조를 갖춰야 한다"고 강조했다. 그는 이어 "정부가 정책적으로 뒷받침해 AI 스타트업이 마음껏 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.





