일본 극장서 '귀멸의 칼날' 불법 촬영한 20대 한국인 체포

일본에서 애니메이션 영화 '귀멸의 칼날: 무한성편'을 불법 촬영한 혐의로 한국인 남성이 현지 경찰에 붙잡혔다.

21일 주니치신문, 산케이신문 등 현지 언론에 따르면 도쿄 오쓰카경찰서는 한국 국적의 A씨(24)를 저작권법 위반 등 혐의로 입건해 조사 중이다. A씨는 지난달 18일 도쿄 신주쿠의 한 영화관에서 상영 중이던 '귀멸의 칼날: 무한성편' 전편을 스마트폰으로 몰래 촬영한 혐의를 받고 있다. 영화의 상영시간은 약 2시간35분이다.

A씨는 범행을 부인하고 있는 것으로 알려졌다. 그러나 그는 이미 7월, 다른 사건으로 구속된 상태였다. A씨는 타인의 신용카드를 사용해 약 130만엔(약 1233만원) 상당의 애니메이션 블루레이 디스크 200장을 구입한 혐의로 지난달 30일 체포됐고, 이 과정에서 압수된 스마트폰에서 '귀멸의 칼날' 불법 촬영 영상이 발견됐다. 경찰은 추가 범행 동기와 경위를 조사하고 있다.

현지 언론은 A씨가 블루레이 디스크를 대량 구매한 점에 주목하며, 불법 복제·판매 목적 가능성을 지적했다. 일본 온라인 커뮤니티에서는 "국적을 불문하고 법을 어긴 자는 엄벌해야 한다" "외국인 범죄가 반복되는 이유는 기소가 약하기 때문" 등의 반응이 이어지고 있다.

'귀멸의 칼날: 무한성편'은 고토게 코요하루의 인기 만화를 원작으로 한 극장판 3부작 가운데 첫 번째 이야기로, 일본에서는 지난달 18일 개봉했으며, 한국 개봉은 이보다 약 한 달 늦다.

영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망 실시간 예매율에 따르면 '귀멸의 칼날: 무한성편'은 개봉을 하루 앞둔 이날 오후 5시 현재 예매율 80.4%(82만7632명)를 기록하고 있다.





