본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

구암사 북천스님 등 '나마스테'봉사단, 자원봉사자 표창 수상

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.08.21 15:30

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국립대전현충원 참배객과 보훈가족 위한 국수봉사 등 헌신

앞줄 왼쪽 세 번째부터 구암사 북천스님, 조원휘 대전시의회 의장

앞줄 왼쪽 세 번째부터 구암사 북천스님, 조원휘 대전시의회 의장

AD
원본보기 아이콘

대전시의회 조원휘 의장이 21일 구암사 '나마스테' 자원봉사자 회원 15명에게 표창장을 수여했다.


구암사 '나마스테'는 국립대전현충원 참배객과 보훈 가족을 위한 국수 봉사를 비롯해 군 장병, 어르신 대상 급식 등 지역사회 곳곳에서 꾸준한 현장 봉사를 이어오며 지역사회에 따뜻한 울림을 전하고 있다.

조원휘 의장은 표창장을 전달하며 "현충원을 찾는 발걸음마다 나마스테의 따뜻한 국수 한 그릇이 큰 위로가 됐다는 이야기를 많이 들었다"며 "이는 단순한 봉사를 넘어, 나라를 위해 헌신한 이들을 기억하고 존경을 실천하는 진정한 보훈의 모습"이라고 강조했다.


이어 "자원봉사는 나눔의 시작이자 공동체를 단단히 묶는 힘"이라며 "대전시의회도 나눔과 보훈의 가치가 지역 곳곳에 스며들 수 있도록 관심과 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더니"…결과 충격 "저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

건강해지려고 마라톤 뛰었는데…암 위험 높아진다고?

야구장에서 먹는 컵육회, 괜찮아요?

"기분 나빠, 절대로 가지 마라"…세상 불친절한 나라 압도적 1위

"저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더니"…결과 충격

"상석에 앉아 꾸짖나? 이건 굴욕이야"…백악관 공개 사진에 유럽 '발칵'

"아 왜 또 떨어뜨려"…현대차 로봇, 사람 훼방에도 끄떡없네

오너 일가의 사금고 '티앤엠'…신원 승계의 핵심키⑩

새로운 이슈 보기