日국채 10년물 금리 최고치 경신…"금리인상 관측 영향"

이승형기자

입력2025.08.21 14:37

한때 1.61%까지 상승

일본의 장기금리 지표인 10년물 국채 금리가 최고치를 기록했다.


21일 도쿄 채권시장에서 국채 10년물 금리는 한때 1.61%를 찍었다. 이는 리먼 브러더스 사태에 따른 글로벌 금융위기 때인 2008년 10월 이후 최고치라고 니혼게이자이신문(닛케이) 등이 전했다.

국채 20년물 금리도 1999년 11월 이후 가장 높은 수준인 2.655%까지 올랐다.


시장에서는 일본 중앙은행인 일본은행(BOJ)이 기준금리를 인상할 것이라는 관측이 확산하면서 국채 금리가 영향을 받고 있다는 분석이 나온다. 일본은행은 올해 1월 기준금리인 단기 정책금리를 0.25%에서 0.5%로 올린 이후 네 차례 열린 금융정책결정회의에서 모두 금리를 동결했다.


금융시장에서는 일본은행이 오는 10월께 금리를 올릴 것이라는 전망이 나오고 있다. 교도통신은 "자민당과 공명당이 참의원(상원) 선거에서 소수 여당이 되면서 재정이 악화할 것이라는 우려도 강하다"고 전했다. 앞서 일본 야당은 지난달 참의원 선거에서 소비세 감세를 주장했고, 이에 적자 국채 발행과 유동성 확대에 대한 경계감으로 시장에서 장기금리가 오른 바 있다.




이승형 기자 trust@asiae.co.kr
