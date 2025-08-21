국회, '방문진법' 가결…신임 법사위원장에 추미애(종합)

8월 임시국회 첫 본회의

국회가 8월 임시국회 첫 본회의에서 '방송3법' 중 하나인 방송문화진흥회법(방문진법) 개정안을 통과시켰다.

21일 국회 본회의에서 방송문화진흥회법 일부개정법률안이 상정되고 있다. 김현민 기자

국회는 21일 오전 국회 본회의에서 방문진법 개정안 상정·표결을 진행해 재석의원 171명 중 찬성 169명, 반대 1명, 기권 1명으로 가결했다. 방문진법은 MBC 대주주인 방송문화진흥회법 이사를 9명에서 13명으로 늘리고, 국회 교섭단체와 관련된 기관 추천으로 구성하도록 하는 내용을 골자로 한다. 방문진법은 지난 5일 본회의에 상정됐지만, 국민의힘의 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적 의사진행 방해)로 처리되지 못한 채 8월 국회로 넘어온 바 있다.

이재명 대통령은 이날 국회 표결에 앞서 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 "고(故) 이용마 기자가 우리 곁을 떠난 지 어느덧 6년이 됐고 바로 오늘 그의 간절한 꿈이자 시대적 과제였던 방문진법이 본회의에서 처리될 예정"이라며 "공영방송의 독립성과 국민의 알 권리를 보장하는 법적 기틀이 마련된다"고 밝혔다. 국회는 이날 이춘석 국회 법제사법위원장 사임 안건도 통과시켰다. 국회는 이날 신임 법제사법위원장에 더불어민주당 추미애 의원을 새로 선출했다.

민주당은 방문진법을 표결한 뒤 한국교육방송공사법(EBS법), 노란봉투법(노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정안), 2차 상법 개정안 등의 쟁점 법안을 순차적으로 처리할 계획이다. 국민의힘은 필리버스터를 공언하고 있지만, 표결 시기를 늦출 뿐 법안 통과 자체를 막기는 어렵다.

송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표는 이날 의원총회에서 "교육정상화, 노동권 보호, 경제민주화로 포장하고 있지만, 실상은 이념편향적, 독선적 악법"이라고 비판했다. 국민의힘이 거대 여당인 민주당을 상대로 적절한 대안을 제시하지 못하고 있다는 지적도 있다. 노란봉투법의 경우 약 2주 동안 협상 시간이 있었지만, 노동조합법 수정 협의체를 가동해 추가 논의하자고 했을 뿐 설득력 있는 대안을 내놓지는 못했다. 국민의힘 관계자는 "전반적으로 무기력한 분위기"라고 전했다.





문혜원 기자

문제원 기자

장보경 기자



