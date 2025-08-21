코스피 간만에 반등…3150대 회복

이틀 만에 반등…기관 매수세 유입

이번 주 들어 하락세를 이어갔던 코스피가 간만에 반등을 보였다. 단기 과매도 국면에 접어들자 저가 매수세가 유입된 영향으로 풀이된다.

21일 코스피는 전날 대비 0.34% 오른 3140.71로 출발했다. 이후 장 초반 상승폭을 키우며 3160선을 넘어서기도 했다.

투자주체별로는 외국인은 여전히 440억원어치를 순매도하고 있다. 반면 개인과 기관이 각각 83억원, 527억원을 순매수하면서 지수를 밀어 올리고 있다.

거의 모든 업종이 상승세다. 전기·가스 업종의 상승폭이 2.02%로 가장 컸다. 이어 건설(1.88%), 운송장비·부품(1.81%), IT서비스(1.61%), 보험(1.54%), 화학(1.53%), 금속(1.43%), 기계·장비(1.28%), 증권(1.27%), 섬유·의류(1.22%), 금융(1.17%) 등 1% 이상 오른 업종도 다수였다. 운송·창고 업종만 0.13% 하락했다.

시가총액 상위 10위 종목들도 대부분 오르고 있다. 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 836,000 전일대비 20,000 등락률 +2.45% 거래량 46,250 전일가 816,000 2025.08.21 09:54 기준 관련기사 [클릭 e종목]"글로벌 무기수요 증가세 지속…방산주 저가매수 기회"코스피, 주도주 부재에 각종 악재까지…반등은 언제쯤코스피·코스닥 하락 마감… 기관 매수에 코스피 3100선은 지켜 전 종목 시세 보기 close (2.7%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 463,500 전일대비 13,000 등락률 +2.89% 거래량 49,717 전일가 450,500 2025.08.21 09:54 기준 관련기사 코스피·코스닥 하락 마감… 기관 매수에 코스피 3100선은 지켜3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'코스피, 외국인 순매도에 3200선 내줘 전 종목 시세 보기 close (2.5%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 71,800 전일대비 1,300 등락률 +1.84% 거래량 6,475,318 전일가 70,500 2025.08.21 09:54 기준 관련기사 AI 투자 붐에 반도체 훈풍… 소부장까지 투자 기회 확대"보이스피싱·스팸, AI가 걸러준다"…삼성 갤럭시, 보안기능 추가[클릭 e종목]"삼성전자, 반도체 업종 최선호주" 전 종목 시세 보기 close (1.5%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 223,000 전일대비 2,500 등락률 +1.13% 거래량 263,138 전일가 220,500 2025.08.21 09:54 기준 관련기사 현대차 노조, 파업 결의안 통과…25일 찬반투표코스피·코스닥 하락 마감… 기관 매수에 코스피 3100선은 지켜송창현 현대차 사장 "핵심 파트너와 SDV 양산 공급망 체계 구축" 전 종목 시세 보기 close (1.2%) 등의 순서로 상승폭이 컸다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 247,750 전일대비 7,750 등락률 -3.03% 거래량 2,401,605 전일가 255,500 2025.08.21 09:54 기준 관련기사 AI 투자 붐에 반도체 훈풍… 소부장까지 투자 기회 확대코스피, 주도주 부재에 각종 악재까지…반등은 언제쯤코스피·코스닥 하락 마감… 기관 매수에 코스피 3100선은 지켜 전 종목 시세 보기 close (-3.1%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 374,500 전일대비 3,000 등락률 -0.79% 거래량 43,169 전일가 377,500 2025.08.21 09:54 기준 관련기사 코스피·코스닥 하락 마감… 기관 매수에 코스피 3100선은 지켜3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'코스피, 외국인 순매도에 3200선 내줘 전 종목 시세 보기 close (-0.4%) 등은 내렸다.

코스닥도 전일보다 0.35% 오른 780.32로 개장했다. 이후 매수세가 유입되며 상승폭을 0.80%대까지 벌렸다.

코스닥 시장에서는 외국인과 기관이 각각 410억원, 426억원을 순매도했다. 반면 개인은 928억원을 순매수했다.

역시 거의 모든 업종이 상승세를 보였다. 제약(1.48%), 통신(1.15%), 오락·문화(1.03%), 운송·창고(1.02%) 운송·창고(0.91%), 유통(0.85%) 등의 순서로 낙폭이 컸다. 비금속(-0.52%), 섬유·의류(-0.40%) 등은 내렸다.

시총 상위 종목은 상승한 업종이 다소 많았다. 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 332,500 전일대비 21,500 등락률 +6.91% 거래량 74,559 전일가 311,000 2025.08.21 09:54 기준 관련기사 코스피·코스닥 하락 마감… 기관 매수에 코스피 3100선은 지켜3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'연 4%대 최저금리 스탁론 출시…주식자금 활용 부담 확 낮췄다 전 종목 시세 보기 close 의 상승폭이 3.8%로 가장 컸고, HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 39,000 전일대비 850 등락률 +2.23% 거래량 173,240 전일가 38,150 2025.08.21 09:54 기준 관련기사 코스피·코스닥 하락 마감… 기관 매수에 코스피 3100선은 지켜기회를 크게 살리는 비결? 연 4%대 금리로 400% 레버리지!3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불' 전 종목 시세 보기 close (2.8%), 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 671,000 전일대비 18,000 등락률 +2.76% 거래량 17,565 전일가 653,000 2025.08.21 09:54 기준 관련기사 코스피·코스닥 하락 마감… 기관 매수에 코스피 3100선은 지켜3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'코스닥, 외인·기관 동반 순매도에 2% 가까이 급락…800선 '하회' 전 종목 시세 보기 close (1.6%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 81,300 전일대비 400 등락률 +0.49% 거래량 237,211 전일가 80,900 2025.08.21 09:54 기준 관련기사 코스피·코스닥 하락 마감… 기관 매수에 코스피 3100선은 지켜레버리지 투자 고려 중인데 높은 금리가 부담? 연 4%대 최저금리로 해결!3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불' 전 종목 시세 보기 close (1.1%) 등이 뒤를 이었다. 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 175,500 전일대비 3,200 등락률 -1.79% 거래량 56,300 전일가 178,700 2025.08.21 09:54 기준 관련기사 코스피·코스닥 하락 마감… 기관 매수에 코스피 3100선은 지켜3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'삼천당제약, 아일리아 바이오시밀러 유럽 허가 획득 전 종목 시세 보기 close (-1.0%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 141,100 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 71,369 전일가 141,100 2025.08.21 09:54 기준 관련기사 코스피·코스닥 하락 마감… 기관 매수에 코스피 3100선은 지켜3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'"韓바이오, 美 관세부과·약가인하 영향 적다" 전 종목 시세 보기 close (-0.9%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 418,250 전일대비 2,750 등락률 -0.65% 거래량 56,671 전일가 421,000 2025.08.21 09:54 기준 관련기사 코스피·코스닥 하락 마감… 기관 매수에 코스피 3100선은 지켜레버리지 투자 고려 중인데 높은 금리가 부담? 연 4%대 최저금리로 해결!3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불' 전 종목 시세 보기 close (-0.7%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 129,100 전일대비 1,100 등락률 -0.84% 거래량 106,887 전일가 130,200 2025.08.21 09:54 기준 관련기사 코스피·코스닥 하락 마감… 기관 매수에 코스피 3100선은 지켜코스피, 외국인 매도에 3200선 내줘…코스닥도 800선 밑으로연 4%대 최저금리로 투자금을 4배까지? 대체거래소 이용자도 가능! 전 종목 시세 보기 close (-0.6%) 등은 떨어졌다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



