대통령실

李대통령, 오늘 빌 게이츠 접견…보건 협력 논의할 듯

임철영기자

입력2025.08.21 07:02

수정2025.08.21 07:27

이재명 대통령이 방한 중인 빌 게이츠 게이츠재단 이사장을 21일 접견한다고 대통령실이 밝혔다.

연합뉴스

연합뉴스

마이크로소프트(MS) 공동 창업자인 게이츠 이사장은 전일(20일) 입국했다. 게이츠 이사장이 한국을 찾은 것은 2022년 이후 3년 만이다. 게이츠 이사장은 재단을 통해 기후변화를 비롯해 빈곤 퇴치, 보건 등 분야에서 활발하게 활동을 해왔다.


게이츠 이사장은 이번 접견에서 이 대통령과 글로벌 보건 분야에 대한 협력 방안 등을 논의할 것으로 보인다. 이와 관련해 게이츠 이사장은 이번 방한 기간 저소득 국가 백신 보급 프로젝트를 위해 한국 제약사와 협업도 추진하는 것으로 알려졌다.

한편 게이츠 이사장은 이날 이 대통령 접견에 이어 김민석 국무총리와도 서울공관에서 면담을 진행할 계획이다. 또 국회 외교통일위원회에도 출석해 그간 재단이 추진해 온 글로벌 보건 사업을 소개하고 한국과 협력을 확대하는 방안을 제시할 것으로 전해졌다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
