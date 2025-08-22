본문 바로가기
세종대, 뮤지엄갤러리서 '최영주 개인전' 개최

박승욱기자

입력2025.08.22 11:05

세종대학교가 세종뮤지엄갤러리 1관에서 오는 31일까지 미국에서 활동 중인 최영주 작가 개인전을 개최한다.


세종대, 뮤지엄갤러리서 '최영주 개인전' 개최
이번 전시에는 빛과 시간, 기억의 층위를 탐구하고 존재와 순환, 우주적 연결성을 표현한 회화 작품 40여점이 선보인다.

최 작가는 홍익대 미술대학을 졸업한 뒤 미국으로 건너가 뉴욕과 로스앤젤레스, 캐나다 토론토 등지에서 꾸준히 전시를 이어오며 국제적으로 활동하고 있다.


최 작가의 작업은 회화를 중심으로 설치와 혼합 매체적 접근을 통해 확장되는 것이 특징으로, 지나간 것과 현재가 공존하는 '정지된 시간의 풍경'을 화면 위에 구현하고 있다.


장소현 미술평론가는 "그녀의 그림 속에는 빈 의자, 푸른 공간, 별과 별을 잇는 선들이 등장하며, 이 선들은 전시 공간을 넘어 무한히 확장된다. 그 빈 의자는 존재의 자리이며, 우리는 그 자리에 어떤 모습으로 앉을지를 스스로 결정해야 한다는 메시지를 담고 있다"고 평했다.

세종뮤지엄갤러리 관계자는 "빛, 시간, 기억, 우주적 연결성이라는 주제를 담고 있는 작가의 작품을 통해 관람객에게 삶과 존재의 근원에 대한 사유의 장을 제공하고자 한다"며 "작품 속 추상적 색채와 이미지의 흐름을 통해 끊임없이 순환하며 이어지는 세계와 마주하게 될 것"이라고 말했다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

