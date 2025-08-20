[포토] 임채성 "을지연습, 실제 상황처럼 긴장감 있게 임해야"

임채성 세종시의회 의장. / 사진= 사무처 홍보기획팀 제공 AD 원본보기 아이콘

임채성 세종시의회 의장은 20일 세종시청과 세종교육청 을지훈련 상황실을 차례로 방문해 관계자를 격려했다. 이날 방문은 각 기관의 신속한 위기 대응 역량을 강화하기 위해 밤낮으로 훈련에 임하고 있는 관계 공무원의 헌신적인 노력과 노고에 감사와 응원의 메시지를 전달하기 위해 마련됐다.

임 의장은 "을지훈련은 일상에서 비상 상황으로의 전환에 대비한 매우 중요한 훈련으로 실제상황처럼 긴장감 있게 임하는 것이 중요하다"며 "훈련을 통해 각 기관 간 협조체계를 강화하고, 비상시 모든 직원이 체계적이고 신속한 대응체계를 공고히 해 줄 것"을 주문했다. 이어 시 교육청 종합상황실을 방문해 "교육 현장의 위기 대응 체계를 청취한 뒤 학생의 안전과 교육환경의 안전을 위해 철저한 준비가 필요하다"며 "훈련을 통해 교육환경의 안전을 철저히 담보하고 학교 현장의 위기 대응 역량을 견고히 하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr



