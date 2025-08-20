본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

[포토] 임채성 "을지연습, 실제 상황처럼 긴장감 있게 임해야"

충청취재본부 김기완기자

입력2025.08.20 18:04

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
임채성 세종시의회 의장. / 사진= 사무처 홍보기획팀 제공

임채성 세종시의회 의장. / 사진= 사무처 홍보기획팀 제공

AD
원본보기 아이콘

임채성 세종시의회 의장은 20일 세종시청과 세종교육청 을지훈련 상황실을 차례로 방문해 관계자를 격려했다. 이날 방문은 각 기관의 신속한 위기 대응 역량을 강화하기 위해 밤낮으로 훈련에 임하고 있는 관계 공무원의 헌신적인 노력과 노고에 감사와 응원의 메시지를 전달하기 위해 마련됐다.


임 의장은 "을지훈련은 일상에서 비상 상황으로의 전환에 대비한 매우 중요한 훈련으로 실제상황처럼 긴장감 있게 임하는 것이 중요하다"며 "훈련을 통해 각 기관 간 협조체계를 강화하고, 비상시 모든 직원이 체계적이고 신속한 대응체계를 공고히 해 줄 것"을 주문했다. 이어 시 교육청 종합상황실을 방문해 "교육 현장의 위기 대응 체계를 청취한 뒤 학생의 안전과 교육환경의 안전을 위해 철저한 준비가 필요하다"며 "훈련을 통해 교육환경의 안전을 철저히 담보하고 학교 현장의 위기 대응 역량을 견고히 하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

내년 상반기 우르르 나온다…"집 빼앗겼어요" 통계 작성 이래 최고치 내년 상반기 우르르 나온다…"집 빼앗겼어요" 통계... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'아메리카당' 만든다더니…머스크, 뭐하고 있나

"난자 얼리는 것도 투자"…2030 여성들의 남다른 미래 준비

"레깅스 입으면 이젠 아줌마"…요즘 Z세대는 뭐 입나 봤더니

"짐을 실어도 캠핑을 떠나도 팔방미인"…기아 PV5

'먹는 위고비·한달 7㎏ 감량'…식품 불법광고·판매 적발

"정장이 없냐" 굴욕의 대통령이번엔 "올블랙이 아주 멋진데?"

"내년 전기차 구매 보조금 300→400만원 인상 협의 중"

새로운 이슈 보기