◆교무위원 보직
▲교학부총장 나창순 ▲교무처장 강동욱 ▲총무처장 이성욱 ▲국제교류처장 김병준 ▲입학처장 조욱연 ▲과학기술대학장 김태종 ▲대학원장 김재홍 ▲자동차모빌리티대학원장 겸 자동차산업대학원장 장시열
전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr
[인사] 국민대
2025년 08월 19일(화)
