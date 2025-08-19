경기도의료원 포천병원, 영상검사 적정성 평가 1등급 획득

경기도의료원포천병원(병원장 백남순)은 건강보험심사평가원이 최근 발표한 '제1차 영상검사 적정성 평가'에서 1등급을 받았다고 19일 밝혔다.

영사검사 적정성 평가는 2023년 7월부터 9월까지 입원 및 외래 환자에게 CT·MRI·PET 등의 영상검사를 시행한 전국 1694개 의료기관을 대상으로 실시됐다.

경기도의료원 포천병원은 △조영제 사용검사 전 환자평가 실시율 △MRI검사 전 환자평가 실시율 △피폭저감화 프로그램 사용 여부 등의 평가지표에서 종합점수 93.5점을 기록했다. 전국 1694개 의료기관 종합점수인 평균 67.6점을 크게 상회하는 우수한 성적으로 1등급을 획득했다.

백남순 병원장은 "영상검사는 진단 및 치료 방향을 결정하는 중요한 과정이다" 면서 "앞으로도 영상검사의 정확성과 안정성이 확보된 질 높은 의료서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





포천=이종구 기자



