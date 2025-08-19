여수시, '2025 여수밤바다 낭만버스킹 페스티벌' 대성황

낭만버스킹 10주년·제80주년 광복절 기념 마련

다양한 쟝르 선봬…2만명 시민·관광객 운집

전남 여수시(시장 정기명)는지난 15일 해양공원 일대에서 열린 '2025 여수밤바다 낭만버스킹 페스티벌'에 2만 명 가량의 시민과 관광객이 찾으며 성황리에 마무리됐다고 19일 밝혔다.

이번 페스티벌은 낭만버스킹 10주년과 제80주년 광복절을 기념해 대규모로 마련됐으며 그동안 함께해 온 버스커들이 중심이 되어 의미 있는 무대를 선보였다.

여수시는 지난 15일 해양공원 일대에서 열린 '2025 여수밤바다 낭만버스킹 페스티벌'에 약 2만 명의 시민과 관광객이 찾았다고 밝혔다. 여수시 제공 AD 원본보기 아이콘

개막식에서는 애국가 퍼포먼스가 진행됐고 이어진 베스트 버스커 축하공연에서는 국악·댄스·재즈·밴드 등 다양한 장르의 무대가 펼쳐졌다. 10주년 기념 영상을 통해 지난 10년의 발자취를 돌아보며 축제의 의미를 더했다.

1.4km 버스킹 로드에는 30팀의 버스커가 참여해 다채로운 공연으로 거리 전체를 문화예술 공간으로 만들었다. 음향 장비 미사용 또는 최소화로 버스킹 공연의 매력을 살리는 동시에 소음 민원 최소화에도 힘썼다.

이날 정기명 시장은 "이번 페스티벌은 광복절에 개최돼 더욱 특별하다"며 "김구 선생님께서 그토록 꿈꾸셨던 문화의 힘을 오늘 이곳 여수에서 마음껏 느끼시길 바란다"고 말했다.

한편 여수시는 올해 10월 말까지 여수밤바다 낭만버스킹을 운영해 시민과 관광객이 일상 속에서 문화예술을 즐길 수 있도록 할 계획이다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



