코웨이 얼음정수기 신규 렌탈시 최대 18개월 렌탈료 반값

9월 말까지 '아이스 빅 페스타' 프로모션

코웨이가 여름철 필수가전 전반에 걸친 대규모 프로모션으로 여름 가전 시장 공략에 나선다. 고온다습한 날씨에 대비한 '제습기 렌탈료 반값 프로모션'과 얼음정수기 풀 라인업 구축을 기념하는 '아이스 빅 페스타'를 연이어 진행한다.

코웨이는 9월 말까지 진행되는 '아이스 빅 페스타'를 통해 얼음정수기 구매 고객에게 혜택을 제공한다고 20일 밝혔다.

이번 프로모션은 ▲아이콘 얼음정수기 시리즈(미니·스탠다드·오리지널) ▲얼음정수기 RO ▲AIS 3.0 ▲AIS 3.0 스파클링 등 가정용 얼음정수기 전체를 대상으로 한다. 해당 제품 신규 렌탈 시 약정 기간에 따라 최대 18개월 동안 렌탈료를 반값에 이용 가능하다. 재렌탈 고객의 경우 재렌탈 가격에 1년 간 최대 35% 추가 할인 혜택을 제공한다.

행사 기간 동안 얼음정수기를 구매하면 추첨을 통해 ▲제네시스 GV70(1명) ▲골드바 10 돈(5명) ▲삼성 갤럭시Z플립7(10명) ▲여기어때 국내 여행 상품권(15명) ▲36 개월 간 렌탈료 1 만원 이용권(30명) ▲스타벅스 커피 모바일 쿠폰(400명) 등 다양한 경품을 증정한다.

이와 함께 여름철 불쾌지수를 낮춰줄 제습기 반값 프로모션은 8월 말까지 진행한다. 대상 제품은 ▲인버터 제습기 23L ▲노블 제습기 ▲노블 제습공기청정기 ▲듀얼클린 제습공기청정기 등 4개 모델이다. 해당 제품 신규 렌탈 시 약정 기간에 따라 최대 12개월 동안 렌탈료 50% 할인 혜택을 제공한다.

제습기 반값 프로모션은 제품을 여러 개 구매할 때 제공되는 동시구매 패키지 할인과 중복 적용된다. 한 번에 2개 제품 이상 렌탈 신청 시 신규 고객은 10%, 재렌탈 고객에게는 6% 렌탈료 추가 할인 혜택이 주어진다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



