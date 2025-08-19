본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기업·CEO

한-오만, 수소 산업 협력 확대

강희종에너지 스페셜리스트

입력2025.08.19 13:53

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국수소연합, 한-오만 수소산업 간담회 개최

김재홍 한국수소연합 회장(사진 오른쪽)과 오만 에너지광물부 모신 하마드 알 하드라미 차관이 19일 간담회를 가진 후 기념촬영을 하고 있다. 2025.8.19. 한국수소연합

김재홍 한국수소연합 회장(사진 오른쪽)과 오만 에너지광물부 모신 하마드 알 하드라미 차관이 19일 간담회를 가진 후 기념촬영을 하고 있다. 2025.8.19. 한국수소연합

AD
원본보기 아이콘

한국수소연합은 19일 서초동 본사에서 오만 정부 및 기관 관계자로 구성된 방한단과 '한-오만 수소 산업 간담회'를 개최했다고 밝혔다.


이날 간담회에는 오만 에너지광물부 차관 모신 하마드 알 하드라미(Mohsin Hamad Al-Hadhrami) 등 6명의 오만 관계자가 참석했다.

간담회에서 오만의 국영기업 에너지디벨롭먼트오만(EnergyDevelopment Oman, EDO)의 자회사이자 그린 수소 프로젝트 기획과 입찰을 전담하는 하이드롬(Hydrom)이 오만의 '그린 수소 전략'을 발표했으며 양국간 수소 협력 방안도 논의했다.


오만은 2400kWh/m² 이상의 태양광 잠재력과 최대 11m/s의 풍속을 활용할 수 있는 풍부한 재생에너지 자원을 갖추고 있으며, 약 5만km²의 부지를 그린 수소 프로젝트에 할당하고 있다. 또한 2030년까지 연 100~150만t, 2050년에는 연 750~850만t의 그린 수소 생산을 목표로 하고 있다.


모신 하마드 알 하드라미 차관은 "오만은 풍부한 재생에너지 자원과 전략적 입지를 기반으로 그린수소 산업 육성에 최적의 환경을 갖추고 있다"면서 "한국의 우수한 수소 기술과 경험이 오만의 프로젝트에 접목된다면 양국 모두에게 큰 시너지 효과를 창출할 수 있을 것"이라고 밝혔다.

김재홍 한국수소연합 회장은 "이번 간담회는 양국이 지닌 강점을 결합해 수소 산업 분야의 협력 가능성을 넓히는 출발점"이라면서 "대규모 자금 지원이 필요한 그린 수소 프로젝트에서 양국이 성공적인 사업을 전개할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.





강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'李 대통령도 극찬' 죽기 전에 못 쓰던 돈, '당겨쓰기' 가능해진다 '李 대통령도 극찬' 죽기 전에 못 쓰던 돈, '당겨... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"또 예상치 못한 시련 겪어"…액션스타 이연걸 충격적 근황

경호원과 14차례 여행한 첫 흑인 女시장…1억 어디서 났나 했더니

만두도 명품으로 빚었나?…청담동 루이비통 카페, 헉 소리나는 가격

'金 배추' 한 포기 7000원 넘어…한달 새 50%넘게 올라

"메뉴판엔 6만원 결제하려니 17만원 내라"…태국 미쉐린 맛집 논란

삼성맨·은행원보다 낫다…한국 1등 찍자 반년치 연봉 1.3억 '진짜 신의 직장' 탄생

"스마트폰 이후는 안경"…글로벌 IT공룡, '스마트글라스'로 격돌 서막

새로운 이슈 보기