한-오만, 수소 산업 협력 확대

한국수소연합, 한-오만 수소산업 간담회 개최

김재홍 한국수소연합 회장(사진 오른쪽)과 오만 에너지광물부 모신 하마드 알 하드라미 차관이 19일 간담회를 가진 후 기념촬영을 하고 있다. 2025.8.19. 한국수소연합 AD 원본보기 아이콘

한국수소연합은 19일 서초동 본사에서 오만 정부 및 기관 관계자로 구성된 방한단과 '한-오만 수소 산업 간담회'를 개최했다고 밝혔다.

이날 간담회에는 오만 에너지광물부 차관 모신 하마드 알 하드라미(Mohsin Hamad Al-Hadhrami) 등 6명의 오만 관계자가 참석했다.

간담회에서 오만의 국영기업 에너지디벨롭먼트오만(EnergyDevelopment Oman, EDO)의 자회사이자 그린 수소 프로젝트 기획과 입찰을 전담하는 하이드롬(Hydrom)이 오만의 '그린 수소 전략'을 발표했으며 양국간 수소 협력 방안도 논의했다.

오만은 2400kWh/m² 이상의 태양광 잠재력과 최대 11m/s의 풍속을 활용할 수 있는 풍부한 재생에너지 자원을 갖추고 있으며, 약 5만km²의 부지를 그린 수소 프로젝트에 할당하고 있다. 또한 2030년까지 연 100~150만t, 2050년에는 연 750~850만t의 그린 수소 생산을 목표로 하고 있다.

모신 하마드 알 하드라미 차관은 "오만은 풍부한 재생에너지 자원과 전략적 입지를 기반으로 그린수소 산업 육성에 최적의 환경을 갖추고 있다"면서 "한국의 우수한 수소 기술과 경험이 오만의 프로젝트에 접목된다면 양국 모두에게 큰 시너지 효과를 창출할 수 있을 것"이라고 밝혔다.

김재홍 한국수소연합 회장은 "이번 간담회는 양국이 지닌 강점을 결합해 수소 산업 분야의 협력 가능성을 넓히는 출발점"이라면서 "대규모 자금 지원이 필요한 그린 수소 프로젝트에서 양국이 성공적인 사업을 전개할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.





강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr



