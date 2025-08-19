본문 바로가기
경산시, 하반기 '찾아가는 반려식물 클리닉' 참여 공동주택 모집…분갈이 체험 ·교육 진행

영남취재본부 최대억기자

입력2025.08.19 13:57

경산시는 하반기 찾아가는 반려식물 클리닉 참여를 원하는 공동주택(2025년 찾아가는 반려식물 클리닉)을 오는 29일까지 모집한다.


이번 사업은 반려 식물 관리 교육과 분갈이 체험을 통해 도시농업을 생활 속에서 쉽게 접할 수 있도록 마련된 프로그램으로 다음달 22일부터 25일까지 나흘간 관내 공동주택 4개소에서 운영될 예정이다.

경산시, 하반기 '찾아가는 반려식물 클리닉' 참여 공동주택 모집…분갈이 체험 ·교육 진행
모집 대상은 관내 500세대 이상 공동주택으로 입주자대표 또는 관리사무소장이 신청할 수 있다.

신청은 경산시농업기술센터 농촌진흥과를 방문하거나 이메일로 접수하면 된다.


경산시농업기술센터는 세대수·협조 여부·운영 공간 확보 가능 여부 등을 종합 검토해 최종 선정할 계획이다.


이희수 경산시농업기술센터 소장은 "생활 속 도시농업을 쉽게 경험할 수 있는 찾아가는 반려 식물 클리닉에 많은 공동주택의 관심과 참여를 바란다"며 "앞으로도 시민 수요에 맞춘 맞춤형 원예·치유농업 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.




영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
