BNK경남은행, '김해경제포럼 활성화 지원금' 기탁

영남취재본부 송종구기자

입력2025.08.19 13:42

김해경제포럼 운영과 김해 경제인의
밤 행사 추진 비용으로 쓰여질 예정

BNK경남은행이 지역 경제인들을 위해 운영 중인 '김해경제포럼'을 후원하며 지역 경제에 활력을 더하고 있다.

BNK경남은행은 '김해경제포럼 활성화 지원금'을 기탁했다고 19일 밝혔다.


김해시청에서 열린 김해경제포럼 활성화 지원금 기탁식에는 김태한 은행장과 김해시 홍태용 시장 그리고 김해상공회의소 노은식 회장 등이 참석했다.

BNK경남은행이 마련한 지원금은 김해경제포럼 운영과 김해 경제인의 밤 행사 추진 비용으로 쓰여질 예정이다.


김해경제포럼은 경제인, 기관, 정·재계, 학계 등 다양한 분야의 리더 간에 네트워크를 구축하고 경험과 지식을 공유하는 자리다.


특히 각 회차별로 경제 및 산업 분야의 권위 있는 전문가들을 초청해 경제 환경을 심도 있게 분석한 정보를 제공하고 기업들이 실질적으로 활용할 수 있는 전략을 제시한다.

김태한 은행장은 "김해경제포럼은 지역의 많은 경제인들이 참석해 다양한 지식을 공유하고 발전 방향을 모색하기에 지역 경제 활성화를 견인하는 소중한 네트워킹의 장이다. 김해경제포럼에 참가한 지역 기업들의 경쟁력이 지속해서 향상되길 바라며 김해경제포럼이 더욱 활성화될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.


한편 BNK경남은행 지난 2022년부터 올해까지 4년 연속 김해경제포럼 활성화를 위해 지원금을 기탁해왔다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
