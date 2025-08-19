본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

영덕군, 제30회 경북도지사기 생활체육 탁구대회 23일 개최

영남취재본부 김철우기자

입력2025.08.19 11:38

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경북 19개 시·군 참가, 생활체육인들의 소통·화합의 장

제30회 경북도지사기 생활체육 탁구대회가 오는 23일 오전 11시 개회식을 시작으로 영덕국민체육센터에서 이틀간 개최된다.

23일 영덕서 열리는 제30회 경북도지사기 생활체육 탁구대회. 영덕군 제공

23일 영덕서 열리는 제30회 경북도지사기 생활체육 탁구대회. 영덕군 제공

AD
원본보기 아이콘

생활체육의 활성화와 도민 간 화합을 도모하기 위해 열리는 이번 대회는 경북도 탁구협회가 주최하고, 영덕군체육회와 영덕군 탁구협회가 공동 주관한다.


이번 대회엔 도내 19개 시·군의 생활체육 동호인대표 선수단이 지역의 명예를 걸고 참가해 개인전과 단체전으로 나눠 열띤 경쟁을 펼칠 예정이다. 경기는 조별리그 방식으로 예선을 치르고 본선에서는 토너먼트 방식으로 최종 우승팀과 선수를 가리게 된다.

특히 이번 대회는 경북산불로 큰 피해가 발생한 영덕군에서 개최하는 주요 생활체육 행사 중 하나로, 지역 재정비와 회복을 이어가는 영덕군에 응원과 활력을 전하는 의미에서 더욱 뜻깊은 행사가 될 것으로 보인다.


김광열 군수는 "이번 대회가 도내 생활체육 동호인들이 서로 소통하고 화합하며 건강한 체육문화를 함께 만들어가는 소중한 시간이 되길 기대한다"며 "모든 참가자가 안전하고 쾌적한 환경에서 최고의 기량을 펼칠 수 있도록 대회 준비에 최선을 다하겠다"라고 전했다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

이러다 '파산핑' 되겠네…'티니핑 매직'도 못 막은 16% 폭락 이러다 '파산핑' 되겠네…'티니핑 매직'도 못 막은... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"또 예상치 못한 시련 겪어"…액션스타 이연걸 충격적 근황

"메뉴판엔 6만원 결제하려니 17만원 내라"…태국 미쉐린 맛집 논란

경호원과 14차례 여행한 첫 흑인 女시장…1억 어디서 났나 했더니

"자칫하단 질식, 사망까지"…'짝퉁 라부부'에 긴급 경고 발령한 美

'나꼼수' 김용민 "김어준 다음 목표는 '조국 대통령'…킹메이커 역할 즐겨"

"공식 판매가의 20%?"…온라인 플랫폼 '가품' 경고음

컬리 출신 임원 영입하고 조직 확 바꾼 한샘

새로운 이슈 보기