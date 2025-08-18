본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

화순군, 독립유공자 유족들과 간담회 개최

호남취재본부 김우관기자

입력2025.08.18 12:02

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

제80주년 광복절 맞아 진행

구복규 화순군수가 독립유공자 유족들과 간담회를 갖고 있다. 화순군 제공

구복규 화순군수가 독립유공자 유족들과 간담회를 갖고 있다. 화순군 제공

AD
원본보기 아이콘

화순군(구복규)은 지난 15일 제80주년 광복절을 맞아 독립유공자 유족들과 간담회를 갖고 독립유공자의 숭고한 희생정신을 기리고, 유족에게 존경과 감사의 마음을 전하는 시간을 가졌다.


이날 간담회는 구복규 군수를 비롯해 이호범 부군수, 허선심 사회복지과장, 독립유공자 유족 등 10여 명이 참석했다.

참석 유족들은 그 간의 애로사항과 건의 사항을 전달했으며, 진정성 있는 소통의 시간이 됐다고 털어놨다.


구복규 군수는 "광복 80주년을 맞아 조국의 독립을 위해 헌신하신 선열들의 희생정신과 그 유족분들의 삶에 깊은 존경을 표한다."면서 "유족분들을 직접 뵙고 감사의 마음을 전할 수 있어 매우 의미 깊다"고 말했다.


화순군은 앞으로도 독립유공자의 숭고한 정신을 계승하고, 유족들과의 지속적인 소통을 통해 예우와 지원을 강화해 나갈 방침이다.




호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요" 가격 파괴 선언 이마트 다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"그린란드 14배 아프리카, 지도에선 비슷"…'지도 수정하라' 캠페인 확산

"광복 80주년 영상에 일본 철도라니"…비판 폭주에 '비공개 전환'

"공용공간에 이게 무슨 짓?"… '식물 빌런' 옥상·주차장 점령에 입주민 분통

"채용 보너스 7000만원" 파격조건에 '우르르'…11만명 몰린 美 핫한 직업

"사막에 시한폭탄이 나타났다"…'이것' 급증에 라스베이거스 화들짝

"다이소 밟고 쿠팡 잡는다"…이마트, '5000원 전쟁' 참전

김건희 특검, ‘金·김예성·건진법사’ 동시 소환 조사… 대질신문 가능성

새로운 이슈 보기