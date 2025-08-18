본문 바로가기
광주교육청, 15개 기관 대상 ‘2025 을지연습’

호남취재본부 송보현기자

입력2025.08.18 11:41

직원 1천200명 참여…비상대응 절차 훈련
20일 전국 공습대비 민방위훈련도 진행

광주시교육청이 18일부터 21일까지 본청과 동·서부교육지원청, 직속 기관 등 15개 기관을 대상으로 '2025 을지연습'을 진행한다.


을지연습은 전시·사변 또는 이에 준하는 국가비상사태 발생 시 국가와 국민의 생명과 재산을 보호하기 위해 매년 전국 단위로 시행되는 훈련이다.

이정선 광주시교육감이 18일 본청 상황실에서 을지연습 최초 상황보고를 받고 있다. 광주시교육청 제공

이정선 광주시교육감이 18일 본청 상황실에서 을지연습 최초 상황보고를 받고 있다. 광주시교육청 제공

올해는 중앙·지방행정기관, 공공기관, 중점관리대상업체 등 약 4,000여개 기관, 58만여명이 참여하며, 광주시교육청에서는 직원 1,200여명이 훈련에 임한다.

이날 훈련은 공무원 대상 불시 비상 소집훈련을 시작으로 국가비상사태 대응 절차 숙달을 위한 상황 조치 연습, 상황보고회의, 현안 과제 토의 순으로 진행됐다. 오는 20일에는 특별재난지역 선포지역을 제외한 전 국민이 참여하는 공습 대비 민방위훈련이 실시된다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
