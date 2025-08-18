본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

깨끗한나라, 워터샷 가습마스크 출시…"최대 10시간 가습 가능"

이서희기자

입력2025.08.18 11:09

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

99.9% 향균 효과
2겹 구조·3D 입체 설계

깨끗한나라가 여름철에도 촉촉한 호흡을 유지할 수 있는 '깨끗한나라 워터샷 가습마스크'를 출시했다고 18일 밝혔다.


깨끗한나라의 '워터샷 가습마스크' 제품 이미지. 깨끗한나라

깨끗한나라의 '워터샷 가습마스크' 제품 이미지. 깨끗한나라

AD
원본보기 아이콘

올여름 폭염이 장기화하고 냉방 기기 사용이 급증하면서 호흡기 건조로 인한 불편을 호소하는 고객이 늘고 있다. 깨끗한나라 워터샷 가습마스크는 건조한 기내 환경이나 냉난방이 강한 실내 공간, 수면 중 호흡기 건조함 등 다양한 상황에서 목과 코, 입 안까지 촉촉하게 유지해 주는 제품이다. 목소리를 많이 사용하는 교사, 강연자, 콜센터 상담원 등 목 건강이 중요한 직업군은 물론 비행기를 자주 이용하는 여행객들에게도 유용하다.

가습 기능은 착용만으로도 최대 10시간 동안 유지된다. 깨끗한나라는 내부 착용 시험을 통해 실제 건조한 환경에서 호흡기 불편 완화에 긍정적인 영향을 줄 수 있음을 확인했다.


위생성과 착용감도 강화했다. 대장균과 황색포도상구균에 대해 99.9% 항균 효과를 지닌 항균 부직포를 적용했으며 2겹 구조와 얼굴 굴곡에 맞춘 3D 입체 설계로 장시간 착용 시에도 답답함 없이 편안한 호흡이 가능하다. 와이드 이어 밴드는 귀에 가해지는 압박을 줄여 수면 중이나 장시간 비행 시에도 편안한 착용감을 유지할 수 있다.


또 지퍼백에 쏙 들어가는 크기로 여행 가방이나 핸드백에 간편하게 보관 가능하며 필요할 때 꺼내 바로 사용할 수 있다. 깨끗한나라 관계자는 "깨끗한나라 워터샷 가습마스크는 단순한 방한·방역 마스크를 넘어, 건조한 환경에서도 호흡기를 건강하게 관리할 수 있는 새로운 카테고리 제품"이라며 "비행기 여행, 수면, 실내 냉방 환경 등 다양한 일상에서 활용 가능한 여름휴가 필수템으로 자리매김할 것으로 기대한다"고 말했다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요" 가격 파괴 선언 이마트 다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"그린란드 14배 아프리카, 지도에선 비슷"…'지도 수정하라' 캠페인 확산

"광복 80주년 영상에 일본 철도라니"…비판 폭주에 '비공개 전환'

"공용공간에 이게 무슨 짓?"… '식물 빌런' 옥상·주차장 점령에 입주민 분통

"채용 보너스 7000만원" 파격조건에 '우르르'…11만명 몰린 美 핫한 직업

"사막에 시한폭탄이 나타났다"…'이것' 급증에 라스베이거스 화들짝

"다이소 밟고 쿠팡 잡는다"…이마트, '5000원 전쟁' 참전

김건희 특검, ‘金·김예성·건진법사’ 동시 소환 조사… 대질신문 가능성

새로운 이슈 보기