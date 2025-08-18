본문 바로가기
광주시, 제14회 빛고을핸드메이드페어 22일 개막

호남취재본부 송보현기자

입력2025.08.18 11:33

전국 200여 공방 참여…전통·생활공예 전시
공예명품관·천연염색관 등 다채로운 행사

광주시가 지역 수공예산업 활성화와 공예문화 진흥을 위해 '제14회 빛고을 핸드메이드 페어'를 오는 22일부터 24일까지 김대중컨벤션센터에서 연다.

'제14회 빛고을 핸드메이드 페어'. 광주시 제공

올해로 14회째를 맞는 이번 행사는 (재)광주디자인진흥원이 주관하며 전국 200여개 공예 공방, 협동조합, 대학 등이 참여한다. 섬유, 한지, 도자, 금속, 목공예 등 전통공예품부터 생활자기, 천연비누, 염색, 가죽 잡화 등 생활공예품까지 전시된다. 서울·경기 등 외지 공예인 참여도 크게 늘었다.


행사장에는 우수공예 브랜드 홍보관, 스타 공예상품 전시관, 지역 대학관, 공예 체험 부스, 공예명품 특별전시관, 한국 천연염색박물관 팝업관 등이 운영된다. 공예명품관에서는 지역 공예 명장이 선보이는 작품을, 천연염색박물관 팝업관에서는 '한국의 천연염색 기술'을 주제로 한 전시가 마련된다.

개막식은 22일 오후 2시 김대중컨벤션센터 1층 전시장 입구에서 열리며, 오핸즈(OHANDS) 브랜드상품 지정 인증패 수여식도 함께 진행된다.


행사 시간은 오전 9시 30분부터 오후 6시까지이며, 입장료는 무료다.


이신화 콘텐츠산업과장은 "빛고을 핸드메이드 페어는 지역 공예산업의 판로 확대는 물론 문화관광 콘텐츠로서의 발전 가능성도 확인할 수 있는 자리"라고 말했다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

