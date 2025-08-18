"챗GPT 말 다신 안 믿어"…비행기 못타고 펑펑 운 여성

챗GPT 답변만 믿었다가 공항서 발 묶여

전문가 "AI는 참고용, 교차 검증 필수"

한 스페인 여행객 커플이 생성형 인공지능(AI)인 챗GPT가 제공한 정보를 그대로 믿었다가 비행기를 놓쳤다고 주장해 논란이다. 최근 AI가 잘못된 정보를 제공해 피해를 입었다는 사례가 잇따르면서 AI 활용에 대한 신중한 접근이 필요하다는 목소리가 커지고 있다.

14일(현지시간) 영국 데일리메일에 따르면 스페인 바르셀로나에서 푸에르토리코로 향하려던 한 커플은 챗GPT가 "비자가 필요 없다"고 안내한 말을 믿었다가 탑승 수속 과정에서 제지당했다.

"더이상 챗GPT 안 믿어" 눈물 영상…600만 뷰 화제

여성 여행객이 여행을 허가받지 못한 채 공항을 걸어가며 눈물을 흘리고 있다. 틱톡 AD 원본보기 아이콘

여성은 사회관계망서비스(SNS) 틱톡에 올린 영상에서 "여행 전 많은 조사를 했는데 챗GPT에 물어보니 비자가 필요 없다고 했다. 저는 더 이상 그 XXX을 믿지 않는다"며 눈물을 보였다.

실제로 스페인 국적자는 푸에르토리코 입국 시 비자가 필요 없지만, 미국령인 만큼 전자여행허가(ESTA)를 반드시 발급받아야 한다. ESTA가 없으면 항공사 탑승 자체가 거부되거나 도착 후 입국 심사를 거부당할 수 있다.

여성은 "평소 챗GPT에게 '쓸모없다'라거나 욕을 한 적 있는데 마치 복수라도 하는 듯 엉뚱한 답을 줬다"고 자조 섞인 농담을 남겼다. 이 영상은 600만 회 이상 조회되며 온라인상에서 큰 화제를 모았다. 결국 두 사람은 서류를 갖추고 푸에르토리코 항공편을 탑승했다고 전해졌다.

잇따르는 'AI 오답 피해'

챗GPT가 사용자에게 잘못된 정보를 제공해 피해를 본 사례는 이번이 처음이 아니다. 최근 미국에서는 한 60대 남성이 챗GPT의 건강 조언을 믿고 소금 대신 브롬화나트륨을 섭취했다가 환각·망상 증세를 보여 입원 치료를 받았다. 브롬화물은 19세기 진정제로 쓰였지만 부작용이 커 사용이 중단됐다. 과다 섭취 시 신경계 손상, 피부 발진, 정신 질환을 유발할 수 있으며 한때 미국 정신병원 입원 환자의 8~10%가 브롬중독 때문이었다는 기록도 있다.

전문가 "AI는 보조 도구…교차 검증 필수"

전문가들은 "AI의 답변은 정확도가 보장되지 않기 때문에 절대적인 기준으로 삼아선 안 된다"고 경고한다. 특히 여행·의료·법률처럼 작은 착오도 큰 피해로 이어질 수 있는 분야에서는 AI 의존을 최소화해야 한다. 전문가들은 AI 활용 시 ▲공식 정보와의 교차 검증 ▲민감·고위험 분야 활용 자제 ▲AI를 보조적 참고 도구로 인식 등 기본 원칙을 지켜야 한다고 조언한다.





