양산농협, 인재육성장학금 1000만원 기탁

경남 양산농협(조합장 오영섭)은 지난 14일 양산시를 방문해 지역 인재 육성에 써달라며 장학금 1000만원을 양산시인재육성장학재단(이사장 이희종)에 기탁했다.
양산농협은 지역을 위해 쌀·김장 나눔, 아파트 발전기금 후원 등 다양한 활동을 펼치고 있으며, 조합원을 위해서도 영농 지원과 자녀 학자금 지원 등 적극적인 나눔 사업을 추진하고 있다.
오영섭 조합장은 "오늘의 장학금이 미래의 인재들이 학업에 더욱 정진하는 데 조그만 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 다양한 사회공헌활동을 통해 지역과 상생 발전할 수 있도록 노력하겠다"고 기탁 소감을 전했다.
이희종 인재육성 장학재단 이사장은 "전달받은 장학금은 지역의 후학 양성의 소중한 밑거름으로 쓰이게 될 것이다"며 "양산의 인재 양성을 위한 후원에 앞장서 주신 양산농협에 감사드린다"고 말했다.
