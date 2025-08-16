젤렌스키, 트럼프-푸틴 '노딜'에 18일 美방문

러 "트럼프와 3자 정상회담 논의 안해"

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 오는 18일(현지시간) 미국을 찾아가 도널드 트럼프 대통령과 전쟁 종식을 논의하겠다고 16일 밝혔다.

6월25일(현지시간) 네덜란드 헤이그에서 열린 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의를 계기로 만난 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령(왼쪽)과 도널드 트럼프 미국 대통령.

젤렌스키 대통령은 이날 트럼프 대통령에게서 미국·러시아 정상회담 결과를 전달받은 직후 엑스(X·옛 트위터)에 "월요일(18일) 워싱턴DC에서 트럼프 대통령을 만나 살육과 전쟁을 끝내기 위한 모든 세부 사항을 논의하겠다"며 "초대해줘서 고맙다"고 썼다.

젤렌스키 대통령은 지난 2월 미국과 우크라이나의 광물협정 서명을 위해 백악관을 찾았다가 트럼프 대통령에게서 면박만 당하고 귀국했다.

그는 "우크라이나, 미국, 러시아 사이 3자 회담에 대한 트럼프 대통령의 제안을 지지한다"며 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 포함한 3자 정상회담을 거듭 요구했다.

하지만 유리 우샤코프 크렘린궁(러시아 대통령실) 외교정책 보좌관은 국영TV에 15일 미러 정상회담에서 우크라이나를 포함한 3자 정상회담이 논의되지 않았다고 말했다.

트럼프 대통령은 미국 알래스카에서 푸틴 대통령을 만나고 백악관으로 돌아가는 길에 젤렌스키 대통령과 유럽 각국 정상, 유럽연합(EU) 집행위원장, 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장에게 전화로 회담 결과를 알렸다.

젤렌스키 대통령은 총 1시간30분 동안 통화했고 다른 지도자들이 합류하기 전 1시간 동안 트럼프 대통령과 통화했다고 설명했다.

트럼프 대통령은 이 통화에서 푸틴 대통령이 휴전을 원하지 않고 전쟁 종식을 위한 포괄적 협정을 선호한다며 "빠른 평화 합의가 휴전보다 낫다"고 말했다고 미 매체 악시오스 바라크 라비드 기자가 전했다.

유럽 각국 정상들은 미러 정상회담 일정이 잡히자 일단 휴전하고 영토 등 나머지 문제는 적절한 순서로 협상해야 한다고 주장했다.

하지만 푸틴 대통령은 트럼프 대통령과 공동 기자회견에서 "위기의 모든 근본 원인이 제거돼야 한다"며 우크라이나가 나토 가입을 포기해야 한다는 기존 입장을 재확인했다.

우크라이나와 유럽에는 "막후의 음모나 도발 행위 등으로 그 어떤 장애물도 만들지 않고, 새로운 진전을 방해할 시도도 하지 않기를 기대한다"고 했다.





