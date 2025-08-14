본문 바로가기
정의선 회장, 상반기 보수 45억원…전년비 21%↑

우수연기자

입력2025.08.14 19:48

정의선 현대차그룹 회장. 현대차그룹 제공

정의선 현대차그룹 회장. 현대차그룹 제공

정의선 현대차그룹 회장이 올해 상반기 45억원의 보수를 받았다.


14일 현대차그룹 계열사 반기보고서에 따르면 정 회장은 현대차로부터 22억5000만원, 기아로부터 13억5000만원, 현대모비스 로부터 9억원의 보수를 각각 수령했다.

정 회장의 올해 상반기 보수 총액은 작년 같은 기간(37억1800만원)보다 21% 늘어난 액수다.


정 회장은 지난해까지 현대차그룹 계열사 가운데 현대모비스와 현대차 2개 사에서 급여를 받았지만, 올해부터는 기아에서도 보수를 받기로 했다.


현대차 는 "임원 임금 책정 기준 등 내부 기준을 토대로 직무·직급(회장), 근속 기간, 리더십, 전문성, 회사 기여도, 인재 육성 등을 종합적으로 반영했다"고 설명했다.

장재훈 현대차그룹 부회장은 같은 기간 13억6000만원의 보수를 받았다.


호세 무뇨스 현대차 사장은 9억3500만원을, 송호성 기아 사장은 7억6400만원을 수령했다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
