이재호 인천 연수구청장, "E1 인천기지 가스 누출 방지책 마련해야"

박혜숙기자

입력2025.08.14 16:01

이재호 인천 연수구청장이 최근 액화천연가스(LNG) 누출 사고가 발생한 송도 E1 인천기지를 방문해 "가스 누출 사고를 막기 위한 특단의 대책을 마련해 달라"고 촉구했다.


이 구청장은 13일 오후 인천기지장과 면담을 갖고 "이번 사고 원인과 책임을 철저히 조사할 수 있도록 적극 참여해 달라"며 이같이 밝혔다.

특히 가스 누출 사고 방지를 위해 LPG 공급 배관 정밀 점검 체계를 확립하고 주기적 관리강화와 누출 감지 센서 설치 확대, 실시간 감시 시스템 강화 등 전반적인 안전관리 대책을 강화할 것을 요구했다.


이재호 인천 연수구청장이 13일 박선태 E1 인천기지장을 만나 가스 누출 사고에 대한 철저한 조사와 재발 방지책을 요구하고 있다. 인천 연수구

이 구청장은 "E1에서는 안전의 생활화와 사명감을 갖고 대처해 주길 바란다"며 "연수구 역시 주민의 안전을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.


지난 6일 낮 12시 35분께 인천 연수구 송도동 E1 인천기지에서 프로판 가스가 누출됐다는 신고가 119에 접수됐다. 이 사고로 인명 피해는 없었으나 기지 내부에 가스가 일부 누출된 것으로 파악됐다.

소방 당국은 E1 기지 내 저장시설과 인근 한국가스공사 LNG 기지를 잇는 배관(구경 25.4cm)에서 누출 사고가 일어난 것으로 보고 구체적인 경위를 조사하고 있다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
