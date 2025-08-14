KB국민은행, '5000만원 이상 적립' IRP 고객 수수료 면제

10월 중 시작

KB국민은행은 개인형 퇴직연금(IRP) 수수료 체계를 10월 중 개편한다고 14일 밝혔다.

우선 비대면으로 개인형IRP를 가입하고 적립금이 5000만원 이상인 고객은 퇴직금에 해당하는 금액에 대해 기존에 부과되던 연 0.38%의 수수료가 전액 면제된다. 5000만원 미만 고객은 기존 0.45%의 수수료가 0.2%로 인하될 예정이다.

비대면 가입 고객은 별도 신청 없이 자동으로 수수료 인하 혜택이 적용된다. 기존 영업점에서 개인형IRP를 가입한 고객도 KB스타뱅킹 앱을 통해 신청하면 동일한 혜택을 받을 수 있다.

KB국민은행은 이와 함께 '마이데이터 연계 퇴직연금 포트폴리오 자산관리 서비스'도 10월 중 개시한다. 이 서비스는 고객별 은퇴 계획에 따른 투자 목표를 설정하고 현황을 진단한 뒤, 개인 맞춤형 투자 전략과 상품 추천 솔루션을 제공하는 '목표 기반 투자방식(GBI)' 중심으로 이뤄질 계획이다.

KB국민은행 관계자는 "앞으로도 퇴직연금 상품의 실질 수익률을 더욱 높여갈 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

한편 KB국민은행은 은행연합회 기준 개인형IRP 적립금이 15년 연속 전 금융권 1위를 기록하고 있다. 올해 2분기 말 개인형IRP 원리금 비보장상품 1년 수익률은 7.44%로 시중은행 2위를 기록했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



