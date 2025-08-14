신라대학교, 수험생·학부모 초청 오픈 캠퍼스 개최

신라대학교(총장 허남식)가 대학 진학을 앞둔 수험생과 학부모를 대상으로 '오픈 캠퍼스' 행사를 개최한다.

오는 23일 신라대는 수시모집 지원을 앞둔 수험생과 학부모에게 입시 준비에 필요한 정확한 정보를 제공하고 진로 설정을 돕기 위해 이번 행사를 마련하였으며, 전년도 입시 결과를 바탕으로 맞춤형 대입 지원 전략 등을 안내할 예정이다.

이번 행사는 △일대일 입학사정관 상담 △모의 면접과 컨설팅 △단과대학(전공) 체험 △캠퍼스 투어 등 수험생의 진로 설계에 실질적인 도움을 줄 수 있는 다양한 프로그램이 진행된다.

'오픈 캠퍼스' 행사에 관한 자세한 안내와 사전 신청은 신라대학교 입학 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

신라대 강현경 입학처장은 "신라대학교는 오픈 캠퍼스를 통해 수험생의 입시 준비에 도움을 줄 수 있는 다양한 프로그램을 준비했다"라며 "입시에 관한 궁금한 점을 해소하고 진로 설정에 필요한 유익한 정보를 얻을 수 있는 이번 행사가 수시모집 지원을 앞둔 수험생들에게 많은 도움이 되길 기대한다"라고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



