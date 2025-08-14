본문 바로가기
OK저축은행, '트라이' 시청 인증하면 적금금리 최고 연20.25%

문채석기자

입력2025.08.14 10:10

드라마 제작지원…OK 럭비단 선수출연

OK저축은행은 SBS 스포츠 드라마 '트라이:우리는 기적이 된다' 방영을 기념해 'OK트라이적금'을 출시했다고 14일 밝혔다.


매일 5000원 혹은 1만원을 30일간 납입하고 드라마 '트라이' 시청 인증을 하면 최고 연 20.25％(세전) 금리를 받을 수 있다.

트라이는 럭비를 소재로 한 드라마로 OK저축은행이 제작을 지원하고 OK 읏맨 럭비단 선수들이 출연한다.


OK저축은행 관계자는 "앞으로도 고객이 생활 속에서 쉽고 재미있게 참여할 수 있는 다양한 금융상품과 이벤트를 선보이겠다"고 말했다.


한편 OK금융그룹은 한국 럭비 저변 확대 및 럭비 경쟁력 제고를 위해 다양한 후원 사업을 하고 있다.

2016년부터 럭비 꿈나무와 국가대표팀을 후원해 왔다. OK저축은행을 통해 럭비선수 특별채용도 하고 있다. 금융회사 최초로 럭비 실업구단 'OK 읏맨 럭비단'을 창단했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
