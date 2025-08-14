본문 바로가기
호남대 간호학과, 국제교육미디어컨퍼런스 '젊은 연구자상'

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.08.14 08:57

호남대학교 간호학과 세계시민동아리 '오다가다' 소속 학생 7명이 제23회 국제교육미디어컨퍼런스에서 젊은 연구자상을 수상했다. 호남대학교 제공

호남대학교 간호학과 세계시민동아리 '오다가다' 소속 학생 7명이 제23회 국제교육미디어컨퍼런스에서 젊은 연구자상을 수상했다. 호남대학교 제공

호남대학교 간호학과는 세계시민동아리 '오다가다' 소속 학생 7명(국지윤·박윤진·정지현·김지원·심예진·임세흔·박하영)이 제23회 국제교육미디어컨퍼런스(ICoME)에서 젊은 연구자상(Young Scholar Award)을 수상했다고 14일 밝혔다.


올해 국제교육미디어컨퍼런스는 '교육 미디어의 혁신: 책임감 있고 포용적인 미래 학습을 향해'를 주제로 한국, 일본, 중국, 미국 등 11개국에서 교수, 대학원생, 학부생 등 230여명이 참가해 54개의 라운드테이블 세션 발표를 포함, 총 110편의 발표가 진행됐다. 이 가운데 호남대 간호학과 오다가다 팀은 유일하게 학부생으로만 구성된 팀으로 수상에 이름을 올려 그 의미를 더했다.

수상자들은 간호학과 장윤경·이성아 교수의 지도 아래 2024년부터 진행해 온 청년 정책개발 프로젝트의 과정과 결과를 담아 '생성형 AI를 활용한 디자인씽킹 과정에서의 학습과 발견:다회용기 정책 설계 사례'를 주제로 발표했다.


발표 내용은 기아 챔피언스필드에서 늘어나는 일회용품 사용 문제를 해결하기 위해 SDGs(지속가능발전목표)와 ESG 경영 관점에서 실현가능한 다회용기 정책을 설계하고, 생성형 AI를 활용한 디자인씽킹 방법론의 교육적·실천적 효과를 탐구한 연구를 담았다.


이번 프로젝트는 호남대학교와 광주광역시지속가능발전협의회, 광주인재평생교육진흥원이 함께 참여해 진행됐으며, 청년들의 지속가능발전교육(ESD) 확산을 위한 우수 사례로 평가받았다.

한편, '오다가다'는 호남대학교 간호학과의 세계시민동아리로, 지역사회와 글로벌 이슈를 연결해 청년들의 지속가능발전 실천 역량을 높이는 활동을 펼치고 있다. 환경, 건강, 인권 등 다양한 주제로 캠페인·정책제안·교육 활동을 진행하며, 학문과 실천을 결합한 프로젝트를 이어가고 있다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

