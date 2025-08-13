본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

정당

'누구나 될수 있다'…與, 평당원 지명직 최고위원 선발 기준 공개

이기민기자

입력2025.08.13 15:57

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

정치신인 발굴·당원주권주의 실현
총 4단계 과정으로 선발

더불어민주당이 정청래 민주당 대표의 공약인 평당원 최고위원을 선출하기 위한 절차에 돌입했다. 정치 경력이 없는 평당원을 발굴해 당원 주권주의를 실현한다는 계획이다.


정 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "민주당은 지명직 최고위원 한 명을 민주적 절차에 의해 선발해 지명하고자 한다"고 밝혔다.

최고위원 지원 가능 평당원 자격 기준은 평당원 중 선출직, 임명직 경력이 없고, 당직의 경우 중앙당, 시도당, 각급 위원회 위원장을 맡지 않고 있으며, 공직 경력의 경우 현재 당헌·당규가 정하고 있는 '정치 신인'에 준하는 자로 제한된다.


권리당원 115만명 가운데 최고위원 1명을 선출하는 절차는 총 4단계로 이뤄진다.


정청래 더불어민주당 대표가 13일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2025.8.13 김현민 기자

정청래 더불어민주당 대표가 13일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2025.8.13 김현민 기자

AD
원본보기 아이콘

1차 자격 검증을 거쳐 30~50명으로 압축되고, 2차 면접 심사를 통해 10~20명이 3차 과정에 진출한다.

3차 배심원단 워크숍을 통해 배심원 100%로 선출된 인원과 당원들의 온라인 투표로 패자 부활에 성공한 1명을 포함해 3~5명의 결선 후보가 확정된다. 최종 1인은 전 당원 투표로 선출된다.


정 대표는 "평당원 출신 지명직 최고위원은 우리 당에서 처음 시도한다"며 "잘 정착되고 호응이 좋으면 앞으로도 계속 전통으로 세워나갈 것 같다"고 언급했다.


이어 "권리당원 115만명 중 1명을 뽑는 것이니, 평당원으로서 '나도 최고위원이 될 수 있다'는 도전 정신으로 많이 응모하길 바란다"고 당부했다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

모든 의혹 '몸통' 김건희 구속…"나도 잡혀 들어갈라" 협조로 '분위기 반전' 가능성 모든 의혹 '몸통' 김건희 구속…"나도 잡혀 들어갈... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'1인분 메뉴'가 승패 가른다…달아오른 '혼밥' 전쟁

"길바닥에 버린 돈만 한 달 200만원"…장거리 통근에 직장인 한숨

'구속' 김건희 첫 아침식사는 '1700원'… 식빵·소시지·샐러드 먹었다

1500만원 짜리 과속 딱지에도 태연한 운전자…스위스서 무슨 일?

조국·정경심 특별 사면에…딸 조민 "비 와도 마음은 맑음"

"청소하러 갔는데 애까지 보라고?" 가사노동자 "로봇 아냐"

사상 최대 韓 리츠 시장… 이재명 정부 세제개편서 '찬밥 신세'

새로운 이슈 보기