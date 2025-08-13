본문 바로가기
식약처, 림프종 유전자치료제 '예스카타주' 희귀의약품 허가

조인경기자

입력2025.08.13 11:10

미만성 거대 B세포 림프종 치료제…장기추적조사 대상

식품의약품안전처는 B세포 림프종에 대한 키메라 항원 수용체 T세포(CAR-T) 치료제 '예스카타주(악시캅타젠실로류셀)'를 허가했다고 13일 밝혔다.


CAR-T 치료제는 환자의 T세포를 유전적으로 조작, 암세포를 효과적으로 인식해 공격하도록 만든 세포 기반 유전자 치료제다. 예스카타주는 환자의 면역세포(T세포)에 B세포의 단백질 CD19(B세포 표면에 발현되는 단백질로 B세포 림프종의 대표적인 표적 중 하나)를 인지할 수 있는 유전정보를 넣어준 후 다시 이 세포(CAR-T)를 환자 몸에 주입해 CD19를 발현하는 암세포를 인식해 사멸시키는 기전의 항암제다.

이 의약품은 재발성·불응성인 미만성 거대 B세포 림프종(DLBCL) 성인 환자에게는 새로운 치료 선택지를 제공하고, 현재 국내 허가된 치료제가 없는 원발성 종격동 B세포 림프종(PMBCL) 환자에게도 치료 기회를 제공할 것으로 기대된다.


식약처는 '첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률'에서 정한 심사기준에 따라 예스카타주의 품질, 안전성·효과성, 제조 및 품질관리기준 등을 과학적으로 철저하게 심사·평가하면서 신속처리 대상 지정을 통해 의료 현장에 신속히 도입될 수 있도록 노력했다고 설명했다.


아울러 예스카타주가 '첨단재생바이오법' 제30조에 따른 '장기추적조사' 대상 의약품인 만큼 제약사가 투여일로부터 15년 동안 이상사례 발생 현황을 추적조사하는 등 첨단바이오의약품 안전 관리에 만전을 기하겠다고 전했다.




조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

