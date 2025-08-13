한화, DL에 여천NCC 자금지원 '공식화' 요청…"시장 불안 해소해야"

국세청 과세·원료가 산정 놓고 공방

계약 방식과 가격 기준 이견에 협상 길어져

한화 "공동 대주주 책임 다해야…부도는 안돼"

한화는 13일 '여천NCC 원료공급계약 관련 입장' 자료를 내고 "DL은 여론보다 실질적인 지원 의사 표명에 나서야 한다"고 밝혔다. 이어 "DL이 모호한 태도를 보여 시장 혼란이 지속되고 여천NCC 임직원과 협력업체 등의 불안감이 높아지고 있다"며 "신속한 자금 지원에 대해 결단을 해줄 것을 촉구한다"고 했다. DL그룹은 지난 11일 2000억원 규모의 DL케미칼 유상증자와 ㈜DL의 DL케미칼 지분 1778억원 매입을 의결했지만, 해당 자금이 전액 여천NCC로 투입되는지는 명확히 밝히지 않았다.

전국화학섬유식품산업노동조합 여천NCC지회 조합원이 12일 서울 중구 한화빌딩 앞에서 '한화그룹의 여천NCC에 대한 신뢰와 지원에 깊이 감사드립니다' 문구가 적힌 현수막을 들고 있다. 연합뉴스

양측은 지난해 말 만료된 원료공급 계약을 둘러싼 재계약 협상 과정에서도 갈등을 겪고 있다. 한화는 "시황에 맞춘 객관적이고 공정한 가격 산정이 원칙"이라며 "2006년 호황기 기준 가격을 유지하자는 DL의 주장은 상식적이지 않다"고 지적했다. 특히 동일 품목은 동일 가격으로 거래해야 한다는 입장에서, DL보다 두 배 이상 많은 에틸렌을 구매하고도 같은 가격을 적용받고 있다고 강조했다.

합성고무 원료인 C4R1 가격 산정도 쟁점이다. DL이 "시장가격이 없는 품목"이라고 주장하자, 한화는 "시장 거래 여부와 시장 가격 산정 가능성은 다른 개념"이라며 "시장가격 산정이 불가능하다는 주장은 사실과 다르다"고 반박했다. 한화는 국세청이 이번 세무조사에서 1000억원대 과세 처분을 내렸고, 그중 96%가 DL 거래에서 발생했다고 알렸다.

한화는 "세법·공정거래법상 불공정 거래는 과세와 제재의 대상이 될 수 있는 만큼, 시장 가격에 부합하는 공정한 조건을 마련해야 한다"며 "공동 대주주로서 50대50 지분 구조에 맞게 책임을 다하는 것이 필수"라고 했다.

여천NCC는 국내 에틸렌 생산능력 3위(점유율 14%)를 보유한 핵심 사업자로, 한화솔루션과 DL케미칼이 각각 50%를 출자해 1999년 설립됐다. 최근 3년 연속 적자에 이어 여수 3공장 가동을 중단하는 등 경영난이 이어지고 있다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



