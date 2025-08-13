부산 기장군 기장읍, 취약계층에 여름 보양식 전달

삼계탕·전복죽 밀키트 25가구에… 건강수칙 안내까지

기장군 기장읍(읍장 김명이)이 말복을 맞아 취약계층을 위한 여름 보양식 지원사업 '복닭복닭 한그릇'을 추진했다.

기장읍지역사회보장협의체가 여름철 건강 보양식 지원사업 '복닭복닭 한그릇'을 추진하고 기념촬영하고 있다. 기장군 제공

기장읍지역사회보장협의체(공동위원장 권묘연) 특화사업으로 무더위에 지친 이웃 25가구에 삼계탕과 전복죽 밀키트를 전달했다.

협의체 위원들은 각 가정을 직접 방문해 보양식을 전하고 폭염 속 건강수칙을 안내했다. 단순한 물품 지원을 넘어 안부 확인과 정서적 지지를 함께 했다.

권묘연 위원장은 "정성껏 준비한 보양식이 이웃들에게 힘이 되길 바란다"며 "주민 필요에 맞는 복지 사업을 지속 추진하겠다"고 말했다.





조충현 기자



