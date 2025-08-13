본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

부산 기장군 기장읍, 취약계층에 여름 보양식 전달

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.13 09:32

시계아이콘00분 14초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

삼계탕·전복죽 밀키트 25가구에… 건강수칙 안내까지

기장군 기장읍(읍장 김명이)이 말복을 맞아 취약계층을 위한 여름 보양식 지원사업 '복닭복닭 한그릇'을 추진했다.

기장읍지역사회보장협의체가 여름철 건강 보양식 지원사업 ‘복닭복닭 한그릇’을 추진하고 기념촬영하고 있다. 기장군 제공

기장읍지역사회보장협의체가 여름철 건강 보양식 지원사업 ‘복닭복닭 한그릇’을 추진하고 기념촬영하고 있다. 기장군 제공

AD
원본보기 아이콘

기장읍지역사회보장협의체(공동위원장 권묘연) 특화사업으로 무더위에 지친 이웃 25가구에 삼계탕과 전복죽 밀키트를 전달했다.


협의체 위원들은 각 가정을 직접 방문해 보양식을 전하고 폭염 속 건강수칙을 안내했다. 단순한 물품 지원을 넘어 안부 확인과 정서적 지지를 함께 했다.

권묘연 위원장은 "정성껏 준비한 보양식이 이웃들에게 힘이 되길 바란다"며 "주민 필요에 맞는 복지 사업을 지속 추진하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

1550만 원어치 주식 전부 이례적으로 '던졌다'…롯데 계열사 임원 왜 하필 그때에? 1550만 원어치 주식 전부 이례적으로 '던졌다'…롯... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'구속' 김건희 첫 아침식사는 '1700원'… 식빵·소시지·샐러드 먹었다

조국·정경심 특별 사면에…딸 조민 "비 와도 마음은 맑음"

"이 맛있는 걸 한국인만 먹었어?"…美 진출 롯데리아, 오픈런 대박

광복절에 논란 커진 日 '귀칼 시구' '기모노축제'…"시대 바뀌었다" 반론도

노상 음주, 공원 흡연, 수영복 활보…유럽서 잘못 걸리면 수 백만원 벌금폭탄

"北해커 컴퓨터서 韓정부 해킹·中 협력 증거 찾아"

권도형, 美서 테라 사기 혐의 유죄 인정…최대 12년형 예상

새로운 이슈 보기