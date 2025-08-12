본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

세종시의회 인청특위, 권영걸 정책연구원장 후보자 검증

충청취재본부 김기완기자

입력2025.08.12 18:37

시계아이콘00분 47초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
사진= 연합뉴스

사진= 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

세종시 평생교육·정책연구원 초대 원장에 내정된 권영걸 후보자에 대한 인사청문회가 12일 세종시의회서 진행됐다. 인사청문특별위원회는 세종시 출범 이후 처음 진행되는 것.


이날 위원들은 권 후보자가 업무를 수행하는 데 필요한 능력과 전문성을 검증하고, 도덕성과 책임감을 갖추고 있는지 판단하는 시간을 가졌다. 특위 위원들은 지역 경쟁력을 높이기 위한 정책 수립 방안, 평생교육원과 정책연구원 2개 기관이 통합되는 조직의 특수성에 대한 이해도 등을 점검했다.

특히 신임 원장 임기와 관련해 자치단체장과 임기를 맞추는 것에 대한 질문도 나왔다.


이순열 의원은 "지방자치단체의 출자·출연 기관장 임기를 단체장 임기와 맞춰야 한다는 주장이 많다"며 "세종시장도 산하 기관장과 임기를 맞추는 것에 관심이 큰데, 어떻게 생각하냐"고 물었다.


권 후보자는 "그 부분을 이제까지 생각해 보지 않았다"며 "임기 3년으로 알고 지원하게 됐다"고 설명했다.

최 시장의 임기는 내년 6월 치러지는 지방선거까지로, 단체장과 산하기관장 임기를 맞추게 된다면 권 후보자가 원장으로 취임하게 된다면 임기는 1년이 채 되지 않는다.


특히 정책연구원이 자칫 잘못하면 집행부 정책을 보좌하는 기관으로 전락할 수 있다는 우려의 목소리도 나온 가운데, 권 후보는 "평생교육·정책연구원은 시 산하기관으로 시장이 어떤 사안에 대해 조언 요청을 하면 거기에 응할 수밖에 없다"며 "다만 정책 추진 최고 결정권은 시의회에 있다. 여기에 이의가 없다"고 했다.


그러면서 "세종시 최초의 평생교육과 정책 연구 조직을 맡게 된다면 명확한 소명 의식을 갖고 축적한 지식과 실무 경험을 세종시를 행정수도로 완성하는데 헌신하겠다"며 "지자체 연구·교육기관으로 시민이 체감할 수 있는 정책과 대안을 제시하는 데 앞장서겠다"고 했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

AD

꼭 봐야할 주요뉴스

150만원 '황제주'인데 아쉽네…'불닭 열풍' 삼양식품, 주주환원은 'D학점'[K푸드 G리포트] 150만원 '황제주'인데 아쉽네…'불닭 열풍' 삼양식... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1분만에 진짜 됨"…추성훈이 마시던 그 스무디, 한국서도 '대박'

"청소는커녕 사고만" '국민 이모님'의 배신, 로청 피해 급증

8월엔 팔기 바쁜 외국인들…이 종목만 사들인다

식을 줄 모르는 케데헌 열풍…'골든' 빌보드 핫100 1위

미국, '핵심 설계자'에서 '질서 위협자'로

대출규제 약발 다했나… 강남 매수심리 2주째 상승

최대 130년형인데…테라 사기혐의 권도형, 갑자기 유죄 인정?

새로운 이슈 보기