본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

경과원, 판교서 발달장애인 작가 전시회…9월11일까지

이영규기자

입력2025.08.12 15:57

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도경제과학진흥원이 판교 글로벌R&D센터 로비에서 다음달 11일까지 발달장애인 작가들이 인공지능(AI) 플랫폼을 활용해 창작한 예술 작품을 선보이는 '도화지 위의 꿈' 전시회를 개최한다.


이번 전시는 유휴 공간을 문화예술 공간으로 재해석함으로써 공간의 품격을 높이고, 예술적 표현 기회가 적은 발달장애인 작가들의 창작물을 소개해 장애 인식 개선과 기술 융합의 가치를 동시에 실현하려는 목적에서 기획됐다.

경과원과 수원시홍재장애인주간보호시설이 공동 주최하는 이번 전시회에는 시설 소속 발달장애인 작가 13명이 참여했다.


경기도경제과학진흥원이 판교 글로벌R&D센터 로비에서 다음달 11일까지 발달장애인 작가들이 인공지능(AI) 플랫폼을 활용해 창작한 예술 작품을 선보이는 '도화지 위의 꿈' 전시회를 개최한다. 경기도경제과학진흥원 제공

경기도경제과학진흥원이 판교 글로벌R&D센터 로비에서 다음달 11일까지 발달장애인 작가들이 인공지능(AI) 플랫폼을 활용해 창작한 예술 작품을 선보이는 '도화지 위의 꿈' 전시회를 개최한다. 경기도경제과학진흥원 제공

AD
원본보기 아이콘

총 28점의 작품은 글로벌R&D센터 1층 로비 공간에 배치됐다. 관람객은 전시를 통해 장애인의 삶과 꿈, 그리고 기술을 통한 표현의 가능성을 엿볼 수 있다.


특히 이날 '도화지 위의 만남'이라는 주제로 작가와 보호자, 기관 관계자 등 20여명이 참석하는 개막행사가 열렸다. 현장에서는 전시회 기획 의도 설명, 대표 작가 소개, 전시 라운딩 및 네트워킹 시간이 진행돼 참여자들 간의 소통과 공감이 이뤄졌다.

이준우 경과원 테크노밸리혁신본부장은 "이번 전시는 예술, 기술, 포용이 어우러진 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 사회적 가치를 실현하는 다양한 문화 프로그램을 통해 도민과 기업이 함께 공감하는 공공기관의 역할을 다하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

150만원 '황제주'인데 아쉽네…'불닭 열풍' 삼양식품, 주주환원은 'D학점'[K푸드 G리포트] 150만원 '황제주'인데 아쉽네…'불닭 열풍' 삼양식... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1분만에 진짜 됨"…추성훈이 마시던 그 스무디, 한국서도 '대박'

"청소는커녕 사고만" '국민 이모님'의 배신, 로청 피해 급증

8월엔 팔기 바쁜 외국인들…이 종목만 사들인다

식을 줄 모르는 케데헌 열풍…'골든' 빌보드 핫100 1위

호날두, 역대급 다이아 반지로 청혼…"최대 70억 달할 듯"

대출규제 약발 다했나… 강남 매수심리 2주째 상승

최대 130년형인데…테라 사기혐의 권도형, 갑자기 유죄 인정?

새로운 이슈 보기