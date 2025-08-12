본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

日 오사카엑스포, 손익분기점 넘어…입장권 1800만장 판매

이승형기자

입력2025.08.12 14:20

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

개장 초 흥행 부진 우려가 나왔던 일본 오사카·간사이 만국박람회(오사카 엑스포) 누적 입장객이 개막 약 4개월 만에 손익분기점인 1800만명을 넘어섰다.


AFP연합뉴스

AFP연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

12일 지지통신에 따르면 일본 국제박람회 협회는 지난 8일 기준 입장권이 1809만장 판매됐다고 전날 밝혔다. 지난 4월13일 개막한 오사카 엑스포는 개막 초반 입장권 판매가 부진해 적자로 끝날 수 있다는 우려가 나왔으나 점차 입장객이 늘어났다.

협회는 예상보다 빠른 지난 6월29일 입장객 1000만 명 달성 기념식을 개최했다. 당초 협회는 오는 10월13일 폐막까지 입장권 2300만장 판매를 목표로 했다.


오사카 엑스포의 총 운영 비용은 1160억엔(약 1조870억원)으로 추산됐으며, 입장권 판매로 969억엔을 충당할 것으로 예상된다. 다만 초기 예측보다 비용이 증가할 수 있고, 기상 악화로 정상 개장이 이뤄지지 않으면 하루 6억엔의 손실이 발생할 수 있다고 협회 관계자는 설명했다.


협회 관계자는 "입장권 1800만장 판매는 하나의 통과 지점에 불과하다"며 "아직은 이번 엑스포가 수익을 낸다고 확정할 수 없다"고 말했다.

오사카 서쪽 인공섬 유메시마에서 '생명이 빛나는 미래 사회의 디자인'을 주제로 열린 이번 엑스포에는 6개월간 전 세계 158개국과 국제기구 등이 참가한다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

150만원 '황제주'인데 아쉽네…'불닭 열풍' 삼양식품, 주주환원은 'D학점'[K푸드 G리포트] 150만원 '황제주'인데 아쉽네…'불닭 열풍' 삼양식... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

식을 줄 모르는 케데헌 열풍…'골든' 빌보드 핫100 1위

"1000원 커피 다음은 이것"…추성훈도 반한 日편의점 인기템

호날두, 역대급 다이아 반지로 청혼…"최대 70억 달할 듯"

"남자의 돈은 필요 없지만, 돈 있는 남자는 필요해"…고소득 여성들의 속내

열심히 긁었는데 쓰지도 못하고…카드사 포인트 매년 700억 넘게 '소멸'

"청소는커녕 사고만"…'국민 이모님'의 배신, 로봇 청소기 피해 사례 급증

'20억 받고 김건희 움직였다' 의혹 김륜희 "100% 허구…일면식도 없어"

새로운 이슈 보기