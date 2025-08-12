배경훈 “AI 데이터센터 세제 감면·규제 완화…3000억 민관 투자”

KIF 존속기간 2040년까지 연장

올해 2400억 이상 AI 핵심·기반기술 투자

배경훈 과학기술정보통신부 장관이 AI(인공지능) 산업 경쟁력 강화를 위해 데이터센터·시설 투자 세제 감면과 규제 개선 등 지원책을 강화하고, 민간과 함께 3000억원 규모의 AI 전용 자펀드를 조성하겠다고 밝혔다.

배 장관은 12일 서울 웨스틴조선호텔에서 열린 '정부-이통사 AI 투자협력 선언식'에 앞서 SK텔레콤 유영상 대표, KT 김영섭 대표, LG유플러스 이철훈 부사장과 가진 사전 환담에서 이같이 말했다.

과기정통부와 SKT·KT·LG유플러스는 이날 선언식을 열고, KIF(Korea IT Fund) 자펀드 결성을 통한 AI 투자 확대와 민관 협력을 통한 AI 산업 경쟁력 강화를 공동 선언했다. 이번 협력은 이동통신 3사가 출자한 KIF의 존속기간을 기존 2030년에서 2040년 말까지 10년 연장한 데 따른 것이다.

배 장관은 "AI가 모든 혁신의 근원이 되는 가운데, 이번 자펀드 결성이 AI 기업 성장의 마중물이 되길 바란다"며 "정부도 AI 혁신펀드를 기존 연간 900억원에서 약 3배 규모인 3000억원으로 확대하겠다"고 말했다.

KIF는 2002년 SKT·KT·LGU+가 총 3000억원을 출자해 조성한 민간 모펀드로, 지금까지 91개 자펀드를 결성해 1669개 유망 ICT 스타트업에 4조7000억원을 투자했다. 올해는 모펀드에서 1500억원을 신규 출자하고 운용사 매칭 자금을 포함해 총 3000억원 이상 규모의 자펀드를 결성한다. 이 중 2400억원 이상을 AI 핵심·기반기술과 AI 전환·활용(AX) 분야 유망 기업에 집중 투자하며, 400억원 규모의 AI 반도체 전용펀드와 200억원 규모의 ICT 기술사업화 펀드도 별도로 만든다.

이날 선언식에는 KIF 출자사 경영진과 한국통신사업자연합회(KTOA), KIF투자운영위원회, 벤처투자사(VC) 관계자 200여명이 참석해 AI 투자 방향과 협력 방안을 논의했다.

한편, 2025년도 KIF 자펀드 운용사(16개사) 공모 접수는 이날부터 오는 28일까지 진행되며, 세부 내용은 KTOA 홈페이지에서 확인할 수 있다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr



